Kazananın TFF 1. Lig biletini cebine koyacağı bu tarihi eşleşme öncesinde sporseverler, arama motorlarında "Muğlaspor - Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. Muğlaspor Elazığspor maç özeti ve golleri nereden nasıl izlenir?

Muğla ve Elazığ şehirlerinde nefeslerin tutulduğu bu büyük final, 10 Mayıs 2026 Pazar (bugün) oynanıyor. Bursa'nın ev sahipliği yaptığı bu kritik müsabakada ilk düdük saat 19:00'da çalacak.

MAÇI CANLI İZLE: MUĞLASPOR - ELAZIĞSPOR HANGİ KANALDA?

1. Lig yolundaki bu heyecan dolu 90 dakika, Türkiye'de alt liglerin nabzını tutan Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlar üzerinden şifresiz/şifreli izleme imkanlarıyla takip edebilirsiniz.

DEV FİNALİN HAKEM KADROSU VE VAR DETAYI

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak bu dev maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın kritik anlarında ise VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Bülent Birincioğlu görev yapacak. Finalin tek maçlık statüde olması nedeniyle VAR kararları şampiyonun belirlenmesinde kilit rol oynayabilir.

KAZANAN TAKIM TRENDYOL 1. LİG'E YÜKSELECEK

Bursa'daki bu tarihi sınavın galibi, 2026-2027 sezonunda Türkiye'nin en üst düzey liglerinden biri olan Trendyol 1. Lig'de mücadele etme hakkını elde edecek. Kaybeden tarafın hayallerine veda edeceği bu "tamam mı devam mı" maçında iki ekip de tüm kozlarını sahaya yansıtacak.

Muğlaspor Elazığspor maç özeti ve gollerini Tivibu platformundan izleyebilirsiniz.