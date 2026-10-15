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Muğlaspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve mücadeleye ilişkin detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında oynanacak karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği merak ediliyor. Peki, Muğlaspor Bursaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Muğlaspor Bursaspor maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

MUĞLASPOR BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Muğlaspor Bursaspor maçı, TRT Türk ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi TRT Türk üzerinden izleyebilecek.

MUĞLASPOR BURSASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Muğlaspor Bursaspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT Türk ekranlarından şifresiz takip edebilecek. Mücadelenin yayın bilgilerini araştıran izleyiciler için TRT Türk, karşılaşmanın canlı yayın adresi olacak.

MUĞLASPOR BURSASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Muğlaspor ile Bursaspor arasındaki karşılaşma, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında oynanacak mücadeleye Muğla Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlenirken mücadele, Muğlaspor’un sahasında oynanacak.

MUĞLASPOR VE BURSASPOR'UN LİGDEKİ SON DURUMU

Muğlaspor ve Bursaspor, karşılaşma öncesinde ligde oynadıkları maçlarda elde ettikleri sonuçlarla sıralamada farklı konumlarda bulunuyor.

Muğlaspor, ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla 12 puan toplayan ekip, lig sıralamasında 12. sırada yer alıyor.

Bursaspor ise geride kalan 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Topladığı 19 puanla üçüncü sırada bulunan Bursaspor, Muğlaspor deplasmanında sahaya çıkacak.