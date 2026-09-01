Müge Tekke kimdir? Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke kaç yaşında, nereli?

Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke, son gelişmelerin ardından araştırılan isimler arasında yer aldı. Spor dünyasında sık sık gündeme gelen Fatih Tekke'nin özel hayatı da merak edilirken, eşi Müge Tekke'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Müge Tekke kimdir, kaç yaşında ve nereli? Müge Tekke'nin hayatına ilişkin merak edilen detaylar haberimizde...

MÜGE TEKKE KİMDİR?

Müge Tekke, Trabzon spor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin eşidir. Aziz Yeralan'ın kızı olduğu belirtilen Müge Tekke, kamuoyunda ve medyada fazla görünmeyen, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden bir isim olarak tanınıyor. Eşinin futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri boyunca ailesiyle birlikte destekçisi olduğu biliniyor.

MÜGE TEKKE KAÇ YAŞINDA?

Müge Tekke'nin doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Özel yaşamını gözlerden uzak sürdüren Müge Tekke'nin yaşına ilişkin net bir bilgi paylaşılmamıştır.

MÜGE TEKKE NERELİ?

Müge Tekke'nin nereli olduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmuyor. Aziz Yeralan'ın kızı olduğu bilinen Müge Tekke'nin ailesiyle ilgili bilgiler de sınırlı tutuluyor.

MÜGE TEKKE'NİN KARİYERİ

Müge Tekke'nin kamuoyuna yansıyan bilinen bir profesyonel kariyeri bulunmuyor. Medya ve spor dünyasında ön planda olmayı tercih etmeyen Müge Tekke, daha çok Fatih Tekke'nin eşi ve ailesinin bir parçası olarak tanınıyor. Eşinin futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri boyunca özel hayatını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ediyor.