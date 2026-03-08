"Mücteba Hamaney kimdir, İran'ın yeni lideri gerçekten o mu oldu?" sorusuyla gündeme gelen İran'daki liderlik sorunu hâlâ netlik kazanmadı. Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından Uzmanlar Meclisi'nin çoğunluğunun Mücteba Hamaney'i yeni ruhani lider olarak seçtiği iddiaları yayıldı. Mücteba Hamaney kimdir, İran yenil lideri Mücteba Hamaney mi oldu, yeni lider seçildi mi?

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

İran'ın önde gelen Şii din adamlarından ve siyasetçilerinden biri olan Mücteba Hamaney, uzun yıllardır ülke yönetiminde etkili bir isim olarak öne çıkıyor. İran Yüksek Lideri Ofisi'nde genelkurmay başkan yardımcısı olarak görev yapan Hamaney'in, yeni lider olarak belirlendiği iddiaları son günlerde gündemde. Ali Hamaney'in en etkili oğlu olarak bilinen Mücteba Hamaney, hem dini hem de siyasi alanda önemli bir konuma sahip.

İRAN YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ

1997 yılından bu yana İran Yüksek Lideri Ofisi'nde siyasi ve güvenlik işlerinden sorumlu olan Hamaney, perde arkasında ülke siyaseti üzerinde büyük bir etkiye sahip. Uzun yıllar boyunca stratejik karar süreçlerinde yer almış ve yönetimde güçlü bir figür olarak kabul ediliyor.

CEPHEDEKİ DENEYİMİ

Mücteba Hamaney, 1987-1988 yıllarında İran-Irak Savaşı sırasında cephede görev yaptı. Bu deneyim, onun hem askeri hem de siyasi sahada etkisini artırmasına katkı sağladı ve sonraki yıllarda İran'ın güvenlik ve yönetim yapılarında önemli roller üstlenmesine zemin hazırladı.

BASİJ VE İÇ POLİTİKADA ETKİSİ

2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yaşanan protestolarda paramiliter Basij güçleri üzerinde etkili olduğu belirtilen Hamaney, ülke içindeki siyasi dengeyi şekillendiren isimlerden biri olarak öne çıktı. Bu rolü, onun İran içindeki gücünü pekiştirdi.

ULUSLARARASI YAPTIRIMLAR

ABD Hazine Bakanlığı, 2019 yılında Mücteba Hamaney'i yaptırım listesine aldı. Bu karar, Hamaney'in İran içi ve dışındaki etkisi ve rolünü sınırlamaya yönelik adımların bir parçası olarak değerlendirildi.

DİNİ LİDERLİK İDDİALARI

Ali Hamaney'in 28 Şubat'ta öldürülmesinin ardından Mücteba Hamaney'in adı dini liderlik için gündeme geldi. İran Uzmanlar Meclisi üyeleri arasında, Hamaney'in yeni lider olarak belirlendiği yönünde açıklamalar yapıldı. Kum İlahiyat Okulu'nda teoloji eğitimi veren Hamaney'in, hem dini hem de siyasi alanda etkisi, yeni dönemde daha da önem kazanacak gibi görünüyor.