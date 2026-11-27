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Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan isimler arasında Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu da yer aldı. Gelişmenin ardından Kapucuoğlu'nun neden tutuklandığı, hayatı, kariyeri, yaşı, memleketi ve eşi araştırılmaya başlandı. Peki, Muammer Kapucuoğlu kimdir, neden tutuklandı? Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

MUAMMER KAPUCUOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, uyuşturucu madde temin etme ile uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma iddialarını kapsıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Muammer Kapucuoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Kapucuoğlu ile Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei hakkında tutuklama kararı verdi.

Ancak kamuoyuna yansıyan açıklamalarda Kapucuoğlu'na yöneltilen bireysel suçlamanın ayrıntıları ve tutuklama kararının kişiye özgü gerekçesi açıklanmış değil. Bu nedenle soruşturmanın genel kapsamı dışında Kapucuoğlu hakkında belirli bir eylem veya suç isnadını kesinleşmiş gibi aktarmamak gerekiyor. Tutuklama kararı da tek başına suçluluğun kesinleştiği anlamına gelmiyor.

MUAMMER KAPUCUOĞLU KİMDİR?

Muammer Kapucuoğlu, Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve yayıncı olarak tanınıyor. 1973 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Kapucuoğlu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur.

2005 yılında Klass Magazin'i kuran Kapucuoğlu, yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra Klass Ödülleri ve Yüzüklüler Kulübü'nün de kurucuları arasında yer aldı. Medya ve organizasyon alanındaki çalışmalarıyla tanınan Kapucuoğlu, Klass Medya Grubu bünyesindeki faaliyetlerini sürdürdü.

MUAMMER KAPUCUOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1973 doğumlu olan Muammer Kapucuoğlu, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

MUAMMER KAPUCUOĞLU NERELİ?

Muammer Kapucuoğlu, 1973 yılında Kastamonu'da doğdu. Bu nedenle aslen Kastamonulu olarak tanınıyor.

MUAMMER KAPUCUOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Muammer Kapucuoğlu, ressam Fisun Kapucuoğlu ile evlidir. Çiftin iki çocuğu bulunuyor. Fisun Kapucuoğlu, resim çalışmalarıyla sanat alanında faaliyet gösteriyor.

MUAMMER KAPUCUOĞLU'NUN KARİYERİ

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Kapucuoğlu, 2005 yılında Klass Magazin'i kurarak yayıncılık alanında kendi çalışmalarını başlattı. Daha sonra Klass Ödülleri ve Yüzüklüler Kulübü gibi projeleri hayata geçirdi. Kapucuoğlu, Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak medya sektöründeki faaliyetleriyle gündeme geldi.