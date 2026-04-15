Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi, son dönemde yerel siyaset gündeminin en çok konuşulan yerleşimlerinden biri haline gelirken, Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş hakkında merak edilen sorular da artış gösterdi. Peki, Muammer Çelikbaş kimdir, hangi partiden? Niğde Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş kaç yaşında, nereli? AK Parti'ye mi geçiyor? Detaylar...

NİĞDE BOZKÖY BELEDİYE BAŞKANI MUAMMER ÇELİKBAŞ KİMDİR?

Muammer Çelikbaş, Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde belediye başkanı olarak görev yapan yerel siyasetçilerden biridir. 1970 yılında Niğde’de doğan Çelikbaş, ilk öğrenimini Bozköy İlkokulu’nda tamamlamıştır. Eğitim hayatının ardından uzun yıllar esnaflık ve çiftçilik yaparak bölge halkıyla güçlü bir bağ kurmuştur.

Siyasi kariyerine ilk olarak 2004–2009 yılları arasında belediye meclis üyeliği yaparak adım atan Çelikbaş, yerel yönetim tecrübesini bu dönemde kazanmıştır. 2024 yılında aktif siyasete yeniden dönüş yapmış ve aynı yıl gerçekleştirilen yerel seçimlerde Bozköy Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve 11 çocuk babası olan Çelikbaş, özellikle yerel hizmetler ve kırsal kalkınma konularındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.

MUAMMER ÇELİKBAŞ HANGİ PARTİDEN?

Niğde Çiftlik’e bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)

MUAMMER ÇELİKBAŞ KAÇ YAŞINDA?

Muammer Çelikbaş, 1970 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

MUAMMER ÇELİKBAŞ NERELİ?

Muammer Çelikbaş, Niğde doğumludur ve köken olarak Niğde’nin yerel dokusuna bağlı bir isimdir.

MUAMMER ÇELİKBAŞ AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Muammer Çelikbaş hakkında son dönemde en çok konuşulan başlıklardan biri de siyasi parti değişikliği iddialarıdır. Yerel ve ulusal bazı kulis bilgilerine göre, bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılacağı yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.