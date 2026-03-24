Geleceğin subay ve astsubay adaylarını belirleyen Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sonuçları açıklanarak heyecan sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), haftalar süren titiz değerlendirme sürecinin ardından adayların puanlarını ilan etti. Peki, MSÜ'ye kaç kişi girdi? Milli Savunma Üniversitesi'ne bu sene kaç kişi alınacak? Detaylar haberimizde.

MSÜ'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2026-MSÜ sınavına rekor seviyede başvuru yapıldığı açıklandı. ÖSYM Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl sınava toplam 645 bin 406 aday katıldı. Başvuran adayların cinsiyet dağılımı ise şu şekilde:

Kadın aday sayısı: 340 bin 514

Erkek aday sayısı: 304 bin 892

Sınava girecek adayların Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT)'ne girmeleri gerekiyor.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise adayların yalnızca TYT sınavına girmesi yeterli olacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NE BU SENE KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Milli Savunma Üniversitesi, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da subay ve astsubay adaylarını titiz bir seçim süreciyle belirleyecek. Bu süreç, MSÜ sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla başlamış oldu. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için ikinci aşamalara katılacak ve bu aşamalar başarıyla tamamlandıktan sonra nihai yerleştirmeleri yapılacak.

Her adayın MSÜ tercihlerini yaparken puanları ve ikinci aşama sonuçlarını dikkate alması, yerleştirmede kritik bir rol oynayacak. Bu yıl sınava başvuran aday sayısının yüksekliği, Milli Savunma Üniversitesi'nin kontenjanlarına olan ilginin her zamankinden fazla olduğunu gösteriyor.

2026-MSÜ SINAV SONUÇLARINA NASIL ERİŞİLİR?

Adaylar, 24 Mart 2026 tarihinde saat 10.05 itibarıyla sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşabilecek: https://sonuc.osym.gov.tr

Sonuçlara erişmek için gerekli bilgiler:

T.C. kimlik numarası

Aday şifresi

Sonuçların açıklanması ile birlikte adaylar, MSÜ'deki tercih süreçlerini planlamaya başlayacak ve Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için aday sıralamaları belirlenmiş olacak.