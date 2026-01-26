MSÜ SON BAŞVURU TARİHİ: MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor, bitti mi? 2026 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 yılı başvuru ve sınav süreci adaylar tarafından merakla bekleniyor. Başvuru tarihleri, başvuru şekli ve sınav günü hakkında doğru bilgi almak, adayların süreci sorunsuz yönetebilmesi açısından kritik önem taşıyor. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor, bitti mi? 2026 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte MSÜ 2026 sürecine dair tüm detaylar.

MSÜ SON BAŞVURU TARİHİ

MSÜ 2026 başvuruları 5 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup, adaylar için 29 Ocak 2026 tarihi son başvuru olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar başvurularını tamamlamayan adaylar sınava katılma hakkını kaybedecektir.

Adaylar başvurularını üç farklı yöntemle gerçekleştirebilir:

ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden (ais.osym.gov.tr).

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak.

Başvuru süreci sırasında adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde teslim etmektir. Yanlış veya eksik bilgi verilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

MSÜ 2026 başvuru süreci 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir. Adayların, başvurularını son güne bırakmadan tamamlamaları önerilir.

Başvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru formu dikkatlice doldurulmalı.

T.C. kimlik numarası ve diğer kişisel bilgiler doğru girilmeli.

ÖSYM tarafından belirlenen başvuru ücreti yatırılmalı.

Başvuru sonrası alınan başvuru belgesi mutlaka saklanmalı.

Başvuru süresi boyunca oluşabilecek sorunlar için ÖSYM'nin resmi destek hattından yardım almak mümkündür.

2026 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2026 sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacaktır. Sınav, adayların üniversiteye yerleşme sürecindeki en kritik aşamadır. Bu nedenle adayların sınav tarihini ve sınav öncesi hazırlık sürecini dikkatle planlaması gerekmektedir.