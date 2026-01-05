MSÜ SINAVI BAŞVURU EKRANI: MSÜ sınav başvuruları başladı mı, nereden, nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen adayların yakından takip ettiği MSÜ sınavı başvuru süreci resmen gündeme geldi. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına giden yolda ilk adım olan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru ekranının açılıp açılmadığı, işlemlerin hangi kanallar üzerinden yapılacağı ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken detaylar araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MSÜ SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği açıklama geldi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2026 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları resmen başladı. Başvuru süreci 5 Ocak 2026 itibarıyla erişime açıldı.

MSÜ SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-MSÜ sınavı için başvurular 5 Ocak – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlamayan adaylar sınava katılamayacak. MSÜ sınavı ise 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

MSÜ SINAV BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar MSÜ sınav başvurularını kolay ve hızlı şekilde çevrim içi olarak yapabiliyor. Başvuru sırasında aday bilgilerinin eksiksiz girilmesi ve işlemlerin onaylanması gerekiyor. Başvuru tamamlandıktan sonra adayların başvuru durumlarını sistem üzerinden kontrol etmeleri önem taşıyor.

MSÜ SINAV BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvurular aşağıdaki kanallar aracılığıyla gerçekleştiriliyor:

ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS)

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

ÖSYM Başvuru Merkezleri

Adaylar bireysel başvurularını ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor.

MSÜ SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MSÜ sınavına başvuran adayların dikkat etmesi gereken önemli bir şart bulunuyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nın 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmek için, adayların 2026-YKS'ye de başvuru yapmaları zorunlu.

Gerekli YKS oturumları:

Harp Okulları adayları: TYT + AYT

Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları: TYT

YKS'ye başvuru yapmayan adaylar, MSÜ seçim sürecinde ilerleyemeyecek.