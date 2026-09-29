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Montella istifa edecek mi? Vincenzo Montella İtalya maçından sonra ne açıklama yaptı?

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Montella istifa edecek mi? Vincenzo Montella İtalya maçından sonra ne açıklama yaptı?
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UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın maç sonu açıklamaları gündem oldu. İstifa edip etmeyeceği merak edilen Montella, konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, Montella istifa edecek mi? Vincenzo Montella İtalya maçından sonra ne açıklama yaptı? Detaylar haberimizde.

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maçın ardından gündeme gelen istifa sorusuna da yanıt veren Montella, görevini bırakma yönünde bir gündeminin olmadığını söyledi. Peki, Montella istifa edecek mi? Vincenzo Montella İtalya maçından sonra ne açıklama yaptı? Detaylar...

MONTELLA İSTİFA EDECEK Mİ?

İtalya'ya karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından konuşan Vincenzo Montella, karşılaşmanın özellikle ilk bölümünde rakibe göre yaklaşamadıklarını ifade etti. Milli Takım'ın üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığının olmadığını belirten Montella, 3-1'in ardından daha iyi başladıklarını ve bir gollerinin iptal olduğunu söyledi.

"Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık! Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığınız yok! Bu beni üzüyor! 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu!

"ALIŞKANLIĞIMIZ YOK"

İlk yarıdaki performansa ilişkin konuşan Montella, yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettiklerini söyledi. İkinci yarıda takımın hareketlendiğini belirten teknik direktör, üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlıklarının olmadığını ifade etti.

"İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için... Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok."

"DERSİMİZİ ALACAĞIZ"

Montella, İtalya karşılaşmasının ardından gerekli değerlendirmeyi yapacaklarını belirtti. 30 dakikanın iyi analiz edilmesi gerektiğini söyleyen Montella, öz güvenin kaybedilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Maçtan dersimizi alacağız. 30 dakikayı iyi analiz etmeliyiz. Öz güveni kaybetmemeliyiz. Buralara biz geldik. Yeniden en iyi şekilde sahada olarak mücadeleye devam edeceğiz."

"KOLAY BİR MAÇ BEKLİYOR GİBİ HAVA VARDI"

Montella, İbrahim Hacıosmanoğlu ile yalnızca galibiyetlerde değil, mağlubiyetlerde de konuştuklarını söyledi. A Milli Takım'ın üç sene önce C Ligi'nde olduğunu, daha sonra B Ligi'ni kazandıklarını ve bugün A Ligi'nde bulunduğunu belirtti.

"Bu takım üç sene önce C Ligi'ndeydi, sonra benimle B Ligi'ni kazandık. Bugün A Ligi'ndeyiz. Seviyeler bu ligde farklı. Üç günde bir bu seviyede oynamanın kolay olmadığını söyledim. Bu bahane değil ama alışkanlıklarımız dışında bir durumla karşı karşıyayız.

Maçtan önce okudum kadro değerlerini; İtalya 840 Milyon €, Türkiye 417 Milyon €! Gazetelerde sanki bizi kolay bir maç bekliyor gibi hava vardı. Futbolcularıma kolay olmayacağını söyledim.

Başkan ile sadece galibiyetlerde değil, mağlubiyetlerde de konuşuruz. Buralara hep beraber geldik ve bunun sebebi de birbirimize yardım ettik. Buradan ders almalıyız. Öz güveni kaybetmeden kendi futbolumu oynayarak devam etmeliyiz."

"BARIŞ VE KEREM'İN HEYKELLERİ DİKİLMELİ"

Vincenzo Montella, önemli eksiklerin oyuncu değişikliklerini etkilediğini belirtti. A Ligi'nde tam kadro mücadele etmek istediğini söyleyen Montella, futbolcuların desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"Önemli eksiklerimizin olması, oyuncu değişikliklerini etkiledi. A Ligi'nde tam kadro mücadele etmek isterdim. Futbolcuların sadece benim değil, hepinizin desteğine ihtiyacı var.

Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu uzun süredir Milli Takım'da kendi pozisyonları dışında oynuyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Pozisyon dışı oynayan bu iki futbolcuya desteğimi hiç çekmem ve heykellerini dikerim! Milli Takım'a herkesin sahip çıkması lazım."

"İSTİFA ETME GİBİ DURUMUM YOK!"

İtalya karşılaşmasının ardından istifa edip etmeyeceği de sorulan Montella, böyle bir gündeminin olmadığını açıkça ifade etti. Çalışmalarına inandığını ve futbolcularının arkasında olduğunu belirten Montella, önemli teklifler aldığı dönemde dahi gitmediğini söyledi.

"Yaptığım çalışmalara inanıyorum! Önemli teklifler aldığımda bile gitmedim! Oyuncularımıza inancım devam ediyor! Futbolcularımın arkasındayım! Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek, buradan devam etmesini de biliriz. İstifa durumu olursa, futbolcularımla konuşurum! Ama öyle bir gündemimiz yok!"

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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