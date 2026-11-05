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Monaco Nordsjaelland maçı hangi kanalda, Monaco Nordsjaelland nereden CANLI izlenir?

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Monaco Nordsjaelland maçı hangi kanalda, Monaco Nordsjaelland nereden CANLI izlenir?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Monaco, yarın akşam sahasında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı konuk edecek. Avrupa futbolunun takipçileri, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Monaco, iç saha avantajını kullanarak Nordsjaelland karşısında 3 puan hedefliyor. Danimarka ekibi ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 6 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Monaco Nordsjaelland maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

MONACO NORDSJAELLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Nordsjaelland maçı, tabii Spor 6 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 6'nın yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

MONACO NORDSJAELLAND NEREDEN CANLI İZLENİR?

Monaco Nordsjaelland maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 6 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

MONACO NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN?

Monaco Nordsjaelland maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

MONACO NORDSJAELLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

Monaco Nordsjaelland maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 6 üzerinden canlı takip edebilecek.

MONACO NORDSJAELLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Monaco ile Nordsjaelland arasındaki karşılaşma, Monako'daki Stade Louis II'de oynanacak. Ev sahibi Monaco, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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