Monaco Grand Prix Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Formula 1 sezonunun en ikonik yarışlarından biri olan Monaco Grand Prix, milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Yarışı kaçırmak istemeyen sporseverler ise "Monaco Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Monaco Grand Prix saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Formula 1 Monaco Grand Prix yayın saati ve canlı yayın bilgileri.

MONAKO GP HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Monako Grand Prix için heyecan dorukta. Formula 1 takviminin en prestijli yarışlarından biri olarak kabul edilen Monako GP, motor sporları tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yarışı canlı takip etmek isteyen sporseverler ise "Monako GP hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Monako GP saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor.

Formula 1 Monako Grand Prix, Türkiye'de Bein Sports beIN Connect ve Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yarışseverler, dijital platform ve televizyon yayını üzerinden mücadeleyi anbean takip edebilecek.

BEIN SPORTS 4 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Monako GP'yi televizyon üzerinden izlemek isteyenler için Bein Sports 4 kanalı; Digiturk 80 ve Kablo TV 235 numaralı kanallarda yer alıyor. Ayrıca yayın, Bein Sports'un dijital platformları üzerinden de takip edilebiliyor.

MONAKO GP NE ZAMAN?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın en çok izlenen yarışlarından biri olan Monako Grand Prix, 7 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sezonun kritik mücadelelerinden biri olarak görülen yarışta pilotlar, dar ve zorlu şehir pistinde zafer için mücadele edecek.

MONAKO GP SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Monako Grand Prix'nin startı 7 Haziran 2026 Pazar günü saat 16.00'da verilecek. Formula 1 tutkunları, sezonun en özel yarışlarından birini canlı olarak takip etme fırsatı bulacak.

FORMULA 1 TUTKUNLARI EKRAN BAŞINDA OLACAK

Tarih boyunca unutulmaz anlara sahne olan Monako Grand Prix, bu yıl da büyük heyecana sahne olmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk mücadelesinde kritik öneme sahip yarış, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Formula 1 hayranı tarafından yakından takip edilecek.