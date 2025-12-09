Haberler

Monaco Galatasaray canlı nereden izlenir? Monaco Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyen Monaco Galatasaray maçı canlı izle araştırması yapıyor. Monaco Galatasaray maçı canlı yayın nereden izlenir merak ediliyor.

MONACO - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

MONACO GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Monaco Galatasaray maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

MONACO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

MONACO GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Monaco Galatasaray maçı Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanacak.

