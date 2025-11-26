Monaco Anadolu Efes basket maçı hangi kanalda, Monaco Anadolu Efes maçı nereden izlenir?

THY Euroleague'de sahne alacak Monaco–Anadolu Efes karşılaşması, sporseverlerin dikkatini çekiyor. Müsabakayı canlı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluş bilgilerini, maç saatini ve yayının şifresiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. "Monaco–Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayımlanıyor, izleme seçenekleri neler?" soruları araştırılıyor.

MONACO – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

26 Kasım 2025'te oynanacak THY Euroleague mücadelesi, basketbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

S SPORT PLUS İLE MONACO – ANADOLU EFES MAÇI NASIL İZLENİR?

Maçı S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, platformun belirli kanal numaraları, Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla şifreli şekilde erişim sağlayabilir.

S SPORT ÜZERİNDEN MONACO – ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport kanalı, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Yayın Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak aktarılmaktadır.

MONACO – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Müsabaka 26 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

MONACO – ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Euroleague karşılaşmasının başlama düdüğü 21.30'da çalacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Monaco ile Anadolu Efes'i karşı karşıya getirecek bu Euroleague mücadelesi, Monaco'da yer alan Salle Gaston Medecin salonunda oynanacak.