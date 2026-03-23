Mobile Legends çekiliş ne zaman, SONUÇLARI açıklandı mı? MLBB çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mobile Legends Bang Bang oyuncularına yönelik düzenlenen çekiliş kampanyası tamamlandı. Kampanya süresince oyuna katılan veya aktif olarak oynayan kullanıcılar, belirli kriterleri yerine getirerek çekiliş hakkı elde etti.

MOBİLE LEGENDS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Mobile Legends çekiliş kampanyası 22 Mart 2026 tarihinde sona ererken, sonuçların henüz ilan edilmedi. Kampanya süresi boyunca hem yeni hem de mevcut oyuncular, belirlenen şartlara göre çekiliş hakkı kazandı ve bu haklarını kampanya sayfası üzerinden takip edebildi. Katılım sürecinde kullanıcıların ad, soyad, e-posta, doğum tarihi, telefon numarası ve adres bilgilerini eksiksiz şekilde girmesi zorunluydu.

Kampanya kapsamında çekilişe katılanlar arasından 50 kişi Apple AirPods (4. nesil), 50 kişi Apple iPad (11. nesil), 30 kişi iPhone 17 ve 1 kişi Tesla Model Y elektrikli otomobil kazanacak. Bir kişinin birden fazla ödül kazanamayacağı belirtilirken, kazanılan ödüllerin devredilemeyeceği ve nakde çevrilemeyeceği açıklandı.

Kampanya kapsamında elde edilen çekiliş hakları, oyun sistemi üzerinden anlık olarak takip edilebildi. Yeni kullanıcılar seviye atladıkça, mevcut kullanıcılar ise oynadıkları maç sayısına göre ekstra hak kazandı. Tüm katılımcılar için en fazla 3 çekiliş hakkı sınırı uygulanırken, ekstra hak kazananların bu haklarını kampanya sitesi üzerinden ayrıca aktive etti.

MOBİLE LEGENDS (MLBB) ÇEKİLİŞ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mobile Legends çekilişi, 30 Mart 2026 tarihinde saat 15.00'te İstanbul Maslak'ta bulunan DEBB Medya Ajansı adresinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekilişin halka açık olacağı ve aynı zamanda sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacağı bildirildi. Çekiliş sonucunda toplamda 131 kişi ödül kazanacak.

Kazananlar, 3 Nisan 2026 tarihinde ad, soyad ve il bilgileri ile ilan edilecek. Asil ve yedek talihlilere ayrıca taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacak. Asil kazananların 18 Nisan 2026'ya, yedek kazananların ise 3 Mayıs 2026'ya kadar başvuruda bulunması gerekiyor; aksi halde haklarını kaybetmiş sayılacaklar.