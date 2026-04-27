Miray Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşında, nereli?

Son yıllarda yer aldığı dizi ve dijital projelerle adından sıkça söz ettiren Miray Daner, genç yaşına rağmen Türk televizyon ve sinema dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan Daner, güçlü performanslarıyla izleyicinin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Daner, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk kariyerine başlayan Daner, birçok televizyon dizisi, film ve dijital projede yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Özellikle “Vatanım Sensin”, “Medcezir” ve “Kuş Uçuşu” gibi yapımlardaki performansıyla dikkat çekmiştir.

MİRAY DANER KAÇ YAŞINDA?

Miray Daner, 15 Ocak 1999 doğumludur ve 27 yaşındadır.

MİRAY DANER NERELİ?

Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur.

MİRAY DANER’İN KARİYERİ

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner, ilk olarak “Papatyam” dizisinde rol aldı. Ardından “Dersimiz Atatürk”, “Medcezir” ve “Zil Çalınca” gibi projelerde yer aldı. Asıl çıkışını “Vatanım Sensin” dizisindeki Hilal karakteriyle yaptı.

Daha sonra “Bir Litre Gözyaşı”, “Kara Tahta” ve “Hudutsuz Sevda” gibi dizilerde başrol oynadı. Dijital platformlarda da aktif olan Daner; Netflix yapımı “Hakan: Muhafız”, “Kuş Uçuşu” ve Disney+ dizisi “Bize Bir Şey Olmaz” gibi projelerde yer alarak kariyerini sürdürmektedir.