Miray Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşında, nereli?
Ekranların genç yaşına rağmen en çok konuşulan isimlerinden biri olan Miray Daner, hem televizyon dizileri hem de dijital platform projeleriyle geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Küçük yaşta başladığı oyunculuk yolculuğunu istikrarlı bir şekilde sürdüren Daner, yer aldığı yapımlardaki performansıyla sık sık gündeme geliyor. Peki, Miray Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşında, nereli?
MİRAY DANER KİMDİR?
Miray Daner, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk kariyerine başlayan Daner, birçok televizyon dizisi, film ve dijital projede yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Özellikle “Vatanım Sensin”, “Medcezir” ve “Kuş Uçuşu” gibi yapımlardaki performansıyla dikkat çekmiştir.
MİRAY DANER KAÇ YAŞINDA?
Miray Daner, 15 Ocak 1999 doğumludur ve 27 yaşındadır.
MİRAY DANER NERELİ?
Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur.
MİRAY DANER’İN KARİYERİ
Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner, ilk olarak “Papatyam” dizisinde rol aldı. Ardından “Dersimiz Atatürk”, “Medcezir” ve “Zil Çalınca” gibi projelerde yer aldı. Asıl çıkışını “Vatanım Sensin” dizisindeki Hilal karakteriyle yaptı.
Daha sonra “Bir Litre Gözyaşı”, “Kara Tahta” ve “Hudutsuz Sevda” gibi dizilerde başrol oynadı. Dijital platformlarda da aktif olan Daner; Netflix yapımı “Hakan: Muhafız”, “Kuş Uçuşu” ve Disney+ dizisi “Bize Bir Şey Olmaz” gibi projelerde yer alarak kariyerini sürdürmektedir.