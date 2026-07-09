Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli?

Televizyon dünyasının dikkat çeken genç isimlerinden Mina Demirtaş, başarılı performansı ve yer aldığı projelerle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kariyeri kadar özel yaşamı da merak edilen oyuncu hakkında "Mina Demirtaş kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Mina Demirtaş oyunculuk kariyerine nasıl başladı, hangi yapımlarla tanındı ve bugüne kadar hangi projelerde rol aldı? İşte merak edilenler...

MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mina Demirtaş, genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan Türk oyuncudur. Televizyon ve dijital platform projelerindeki performansıyla dikkat çeken Demirtaş, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Oyunculuk eğitimine küçük yaşlarda başlayan Mina Demirtaş, doğal performansı ve başarılı oyunculuğuyla öne çıkan isimler arasında yer almaktadır.

MİNA DEMİRTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Mina Demirtaş, 2008 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 18 yaşındadır.

MİNA DEMİRTAŞ NERELİ?

Mina Demirtaş'ın doğum yeri kamuoyuna açık kaynaklarda net olarak paylaşılmamıştır. Bu nedenle nereli olduğuna ilişkin doğrulanmış resmî bir bilgi bulunmamaktadır.

MİNA DEMİRTAŞ'IN KARİYERİ

Mina Demirtaş, oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başladı. Geniş kitleler tarafından özellikle Kabahat ve çeşitli reklam projeleriyle tanınmaya başlayan oyuncu, daha sonra televizyon dizilerinde rol aldı.

Asıl çıkışını Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Zeynep Tezel karakteriyle yaptı. Bu performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu yorumlar alan genç oyuncu, kariyerinde önemli bir yükseliş yakaladı.

Başarılı performansı ve gelecek vadeden oyunculuğuyla dikkat çeken Mina Demirtaş, yeni dizi ve film projeleriyle kariyerini sürdürmektedir. Genç yaşına rağmen gösterdiği başarılı performans sayesinde Türk televizyon dünyasının öne çıkan genç oyuncuları arasında gösterilmektedir.