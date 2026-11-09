Milli yasta resmi tatil olur mu? Yas ilan edilince okullar tatil olur mu, özel sektör tatil olur mu?

Milli yas ilan edilmesi, tek başına resmi tatil anlamına gelmiyor. Yas süresince okullar, kamu kurumları ve özel sektör normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Milli yasta bayraklar yarıya indiriliyor ve eğlence içerikli programlar iptal edilebiliyor. Okulların ya da kurumların tatil edilmesi için ayrıca bir karar alınması gerekiyor. İşte milli yasa ilişkin merak edilenler.

MİLLİ YASTA RESMİ TATİL OLUR MU?

Hayır, milli yas ilan edilmesi resmi tatil anlamına gelmiyor. Türkiye'de resmi tatil günleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirleniyor. Milli yas günleri bu kanunda tatil günü olarak yer almıyor. Bu nedenle milli yas süresince kamu kurumları açık oluyor ve çalışma hayatı devam ediyor.

YAS İLAN EDİLİNCE OKULLAR TATİL OLUR MU?

Milli yas ilan edilmesi okulların otomatik olarak tatil edileceği anlamına gelmiyor. Yas süresince okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam ediyor. Ancak büyük afetler gibi olağanüstü durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı ya da valilikler, milli yas kararından ayrı olarak okulların tatil edilmesine karar verebiliyor. Örneğin 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ilan edilen 7 günlük milli yasın yanı sıra okulların tatil edilmesi için ayrıca karar alınmıştı.

YAS İLAN EDİLİNCE ÖZEL SEKTÖR TATİL OLUR MU?

Hayır, milli yas ilan edildiğinde özel sektör tatil olmuyor. Özel sektör çalışanları, yas süresince normal mesailerine devam ediyor. İşverenlerin kendi kararlarıyla çalışanlarına izin vermesi ise mümkün.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yas ilan edildiğinde şu uygulamalar hayata geçiyor:

Yurt genelinde ve yurt dışı temsilciliklerde bayraklar yarıya indiriliyor.

Resmi kutlama ve eğlence programları iptal edilebiliyor ya da erteleniyor.

Konser ve festival gibi etkinlikler iptal edilebiliyor.

Televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gidebiliyor.

MİLLİ YAS KARARINI KİM VERİR?

Milli yas kararı Cumhurbaşkanı tarafından veriliyor. Karar, Cumhurbaşkanlığı açıklaması ya da Resmi Gazete aracılığıyla duyuruluyor. Yasın kaç gün süreceği de bu kararla belirleniyor. Valilikler ise il genelinde yerel yas ilan edebiliyor.

MİLLİ YAS KAÇ GÜN SÜRER?

Milli yasın süresi, yaşanan olayın büyüklüğüne göre değişiyor. Türkiye'de genellikle 1, 3 ya da 7 günlük milli yas ilan ediliyor. Yas süresi, Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında belirtiliyor.