A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık sürecinde önemli bir sınav daha verecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye – Kuzey Makedonya hazırlık karşılaşması, turnuva öncesi kadro uyumu ve taktiksel denemeler açısından büyük önem taşıyor. Peki, Milli Takım hazırlık maçı ne zaman? Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan planlamaya göre karşılaşma 1 Haziran Pazartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye – Kuzey Makedonya hazırlık maçı, 1 Haziran Pazartesi günü saat 20:30’da başlayacak.

Karşılaşma İstanbul’da bulunan Chobani Stadyumu’nda, Kadıköy’de oynanacak. Mücadele, futbolseverler tarafından ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı netleşti. Türkiye, zorlu rakiplerle karşılaşacağı grup maçlarında sahaya çıkacak ve turnuvada üst turlara yükselmek için mücadele edecek.

Türkiye’nin grup aşaması fikstürü şu şekilde planlandı:

14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (07.00 TSİ)

20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (06.00 TSİ)

26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (05.00 TSİ)

Bu fikstür, milli takımın farklı kıtalardan gelen rakiplerle karşılaşacağını gösteriyor. Özellikle erken saatlerde oynanacak maçlar, oyuncuların fiziksel hazırlık ve adaptasyon sürecini daha da önemli hale getiriyor.

Grup aşamasında alınacak sonuçlar, Türkiye’nin turnuvadaki kaderini doğrudan belirleyecek. Teknik heyet, her maç için özel stratejiler üzerinde çalışırken, oyuncu rotasyonu ve maç içi taktik değişiklikleri de büyük önem taşıyacak.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU

A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası aday kadrosu, geniş ve rekabetçi yapısıyla dikkat çekiyor. Kaleden forvete kadar birçok bölgede güçlü alternatiflerin bulunması, teknik ekibin elini güçlendiriyor.

Kaleciler

Altay Bayındır

Ersin Destanoğlu

Mert Günok

Muhammed Şengezer

Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı

Ahmetcan Kaplan

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Mustafa Eskihellaç

Ozan Kabak

Samet Akaydın

Yusuf Akçiçek

Zeki Çelik

Orta Saha

Atakan Karazor

Demir Ege Tıknaz

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Aral Şimşir

Arda Güler

Forvet

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

Yusuf Sarı