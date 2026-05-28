Milli Takım hazırlık maçı ne zaman? Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu öncesinde hazırlık sürecinin en kritik aşamalarından birine giriyor. Turnuva öncesi oynanacak hazırlık karşılaşmaları, teknik ekibin oyun planını netleştirmesi, oyuncu performanslarının değerlendirilmesi ve ideal kadro yapısının oluşturulması açısından büyük önem taşıyor. Peki, Milli Takım hazırlık maçı ne zaman? Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan planlamaya göre karşılaşma 1 Haziran Pazartesi günü oynanacak.
TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye – Kuzey Makedonya hazırlık maçı, 1 Haziran Pazartesi günü saat 20:30’da başlayacak.
Karşılaşma İstanbul’da bulunan Chobani Stadyumu’nda, Kadıköy’de oynanacak. Mücadele, futbolseverler tarafından ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı netleşti. Türkiye, zorlu rakiplerle karşılaşacağı grup maçlarında sahaya çıkacak ve turnuvada üst turlara yükselmek için mücadele edecek.
Türkiye’nin grup aşaması fikstürü şu şekilde planlandı:
14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (07.00 TSİ)
20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (06.00 TSİ)
26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (05.00 TSİ)
Bu fikstür, milli takımın farklı kıtalardan gelen rakiplerle karşılaşacağını gösteriyor. Özellikle erken saatlerde oynanacak maçlar, oyuncuların fiziksel hazırlık ve adaptasyon sürecini daha da önemli hale getiriyor.
Grup aşamasında alınacak sonuçlar, Türkiye’nin turnuvadaki kaderini doğrudan belirleyecek. Teknik heyet, her maç için özel stratejiler üzerinde çalışırken, oyuncu rotasyonu ve maç içi taktik değişiklikleri de büyük önem taşıyacak.
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU
A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası aday kadrosu, geniş ve rekabetçi yapısıyla dikkat çekiyor. Kaleden forvete kadar birçok bölgede güçlü alternatiflerin bulunması, teknik ekibin elini güçlendiriyor.
Kaleciler
Altay Bayındır
Ersin Destanoğlu
Mert Günok
Muhammed Şengezer
Uğurcan Çakır
Defans
Abdülkerim Bardakcı
Ahmetcan Kaplan
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Mustafa Eskihellaç
Ozan Kabak
Samet Akaydın
Yusuf Akçiçek
Zeki Çelik
Orta Saha
Atakan Karazor
Demir Ege Tıknaz
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Aral Şimşir
Arda Güler
Forvet
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
Yusuf Sarı