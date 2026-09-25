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Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki heyecanı bugün başlıyor. Ay-Yıldızlıları ekran başından desteklemek isteyen milyonlarca taraftar, karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Tüm ayrıntılar haberimizde…

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? TÜRKİYE-FRANSA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde bugün Fransa ile karşılaşıyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak milli maç Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

• Milli maçta Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı konuk ediyor.

• Karşılaşma 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

• Mücadele Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde Avrupa futbolunun en güçlü takımlarından Fransa karşısında önemli bir sınava çıkıyor. Milli Takım'ı ekran başından desteklemek isteyen futbolseverler, maçın saatini, yayıncı kanalını ve oynanacağı yeri araştırıyor. Milli maça ilişkin tüm bilgiler netlik kazandı.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Fransa arasındaki milli maç ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ATV ekranlarından şifresiz şekilde izleyebilecek.

ATV KAÇINCI KANALDA?

ATV; Kablo TV'de 24, D-Smart'ta 25, Digiturk'te 25, Tivibu'da 24 ve Turkcell TV+'ta 24. kanaldan yayın yapıyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için izleyicilerin maçtan önce kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor. Kanalın resmi internet sitesi üzerinden yapılan yayınlarda ise zaman zaman kesinti yaşanabiliyor.

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fransa karşılaşması Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlar tarafından değişiklik yapılabileceği için gelişmelerin takip edilmesi önem taşıyor.

MİLLİ MAÇ HANGİ GÜN?

A Milli Takım'ın Fransa ile oynayacağı mücadele bugün, 25 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Karşılaşma UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak.

MİLLİ MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Ay-Yıldızlılar, Fransa'yı Kocaeli'deki Kocaeli Stadyumu'nda ağırlayacak.