Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda iki dönemde de birer haftalık “ara tatil” verilmesi ilk kez hangi eğitim öğretim yılında uygulanmıştır?

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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda iki dönemde de birer haftalık ara tatil verilmesi ilk kez 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulandı. Bu yeni düzenlemeyle öğrenciler, ilk ara tatillerini Kasım 2019'da yaptı. İşte sorunun doğru cevabı ve ara tatil uygulamasına ilişkin merak edilenler.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA İKİ DÖNEMDE DE BİRER HAFTALIK “ARA TATİL” VERİLMESİ İLK KEZ HANGİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA UYGULANMIŞTIR?

A) 2017-2018

B) 2019-2020

C) 2021-2022

D) 2023-2024

Doğru cevap: B) 2019-2020



ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLADI?

Millî Eğitim Bakanlığı, Mayıs 2019'da yaptığı açıklamayla yaz tatilinin kısaltılacağını ve dönem ortalarında birer haftalık ara tatil uygulanacağını duyurdu. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan sistemle öğrenciler, birinci dönemde Kasım ayında, ikinci dönemde ise Nisan ayında birer haftalık ara tatil yapacaktı. İlk ara tatil Kasım 2019'da uygulandı. Uygulamanın amacı, uzun eğitim dönemlerinde öğrencilerin ve öğretmenlerin dinlenmesini sağlamak olarak açıklandı.

ARA TATİL HALA UYGULANIYOR MU?

Evet, ara tatil uygulaması devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci ara tatil 16-20 Kasım 2026, ikinci ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihlerinde yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler her ara tatilde 9 gün tatil yapıyor.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

2017-2018: Bu eğitim öğretim yılında okullarda dönem ortası ara tatil uygulaması bulunmuyordu. Öğrenciler yalnızca yarıyıl ve yaz tatili yapıyordu.

2021-2022: Ara tatil uygulamasının devam ettiği eğitim öğretim yıllarından biri. Ancak sistem bu yıldan önce uygulanmaya başlamıştı.

2023-2024: Bu eğitim öğretim yılında da ara tatiller uygulandı. Ancak ara tatilin ilk kez uygulandığı yıl değil.