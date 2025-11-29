Haberler

Milan Lazio CANLI nereden izlenir, Milan ile Lazio maçı hangi kanalda?

Güncelleme:
İtalya Serie A'da Milan ile Lazio karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, yayıncı kanal bilgisi ve yayının şifreli mi şifresiz mi olacağını araştırıyor. "Milan – Lazio maçı canlı olarak nerede izlenir, yayın hangi kanalda?" soruları gündemde yer alıyor.

Milan ile Lazio'nun mücadele edeceği Serie A karşılaşmasını izlemek isteyen taraftarlar, maçın yayın detaylarını ve erişim seçeneklerini merak ediyor. "Milan – Lazio maçı canlı yayın bilgileri nelerdir, müsabaka hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

MİLAN VS LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da Milan ile Lazio'nun karşılaşacağı müsabaka, S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

S SPORT PLUS MAÇ YAYINI FREKANS VE ERİŞİM BİLGİLERİ

S Sport Plus platformu, uydu üzerinden ve internet aracılığıyla erişilebilen, şifreli yayın yapan dijital yayın servisleri arasında yer almaktadır.

S SPORT 2 MAÇ YAYINI FREKANS VE PLATFORM DETAYLARI

S Sport 2 kanalı; Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanal üzerinden izlenebilir. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve çevrim içi yayın platformları üzerinden de şifreli biçimde yayın yapmaktadır.

MİLAN–LAZİO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Milan ile Lazio arasındaki mücadele, 29 Kasım Cumartesi günü sahne alacak.

MİLAN–LAZİO KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev Serie A mücadelesi, saat 22:45'te başlangıç düdüğüyle izleyicilerin karşısında olacak.

MİLAN–LAZİO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Müsabaka, Milano'nun ünlü futbol mabedi Giuseppe Meazza Stadyumunda gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
