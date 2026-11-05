Milan Ferencvaros maçı hangi kanalda, Milan Ferencvaros nereden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nde İtalyan devi Milan, yarın akşam sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Avrupa futbolunun takipçileri, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.
Milan, San Siro olarak da bilinen tarihi stadında Ferencvaros karşısında 3 puan hedefliyor. Macar ekibi ise zorlu İtalya deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Milan Ferencvaros maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.
MILAN FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?
Milan Ferencvaros maçı, tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 1'in yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.
MILAN FERENCVAROS NEREDEN CANLI İZLENİR?
Milan Ferencvaros maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 1 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.
MILAN FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN?
Milan Ferencvaros maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.
MILAN FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA?
Milan Ferencvaros maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 1 üzerinden canlı takip edebilecek.
MILAN FERENCVAROS MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Milan ile Ferencvaros arasındaki karşılaşma, Milano'daki Stadio Giuseppe Meazza'da oynanacak. Ev sahibi Milan, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.