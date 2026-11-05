Milan Ferencvaros maçı hangi kanalda, Milan Ferencvaros nereden CANLI izlenir?

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Milan, San Siro olarak da bilinen tarihi stadında Ferencvaros karşısında 3 puan hedefliyor. Macar ekibi ise zorlu İtalya deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Milan Ferencvaros maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

MILAN FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan Ferencvaros maçı, tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 1'in yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

MILAN FERENCVAROS NEREDEN CANLI İZLENİR?

Milan Ferencvaros maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 1 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

MILAN FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN?

Milan Ferencvaros maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

MILAN FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA?

Milan Ferencvaros maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 1 üzerinden canlı takip edebilecek.

MILAN FERENCVAROS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Milan ile Ferencvaros arasındaki karşılaşma, Milano'daki Stadio Giuseppe Meazza'da oynanacak. Ev sahibi Milan, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.