Milan Atalanta maçı hangi kanalda, Milan Atalanta nereden CANLI izlenir?

Çizme’de futbol ateşi yanarken, gözler Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'na çevrildi. Her iki ekibin de galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı bu zorlu 90 dakikayı naklen takip etmek isteyen taraftarlar, "Milan - Atalanta nereden CANLI izlenir?" sorgusunu dijital platformlarda hız kazandırdı. Hem zirve yarışını hem de Avrupa kupaları rotasını doğrudan etkileyecek olan bu kritik mücadelenin Türkiye'deki yayıncı kuruluşları, frekans bilgileri ve maç saati hakkındaki tüm güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

MILAN - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A’nın 36. haftasında şampiyonluk ve Avrupa kupaları mücadelesini yakından ilgilendiren bu dev maç, 10 Mayıs 2026 Pazar (bugün) oynanacak. Giuseppe Meazza Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21:45'te çalacak.

MAÇI CANLI İZLE: MILAN - ATALANTA HANGİ KANALDA?

Milano’daki bu büyük futbol şöleni, Türkiye’de Serie A’nın resmi yayıncıları tarafından eş zamanlı olarak ekranlara getirilecek. Karşılaşmayı canlı takip edebileceğiniz kanallar şunlardır:

• S Sport 2

• Tivibu Spor 1

• S Sport Plus

S SPORT 2 VE TİVİBU SPOR 1 YAYIN BİLGİLERİ

Mücadeleyi televizyondan takip edecek taraftarlar için platform ve kanal numaraları şu şekildedir:

• Turkcell TV+: 78. Kanal (S Sport 2)

• Tivibu: 78. Kanal (Tivibu Spor 1)

• Yayınlar, Türksat uydusu ve ilgili dijital platformlar üzerinden şifreli olarak sporseverlere ulaştırılacaktır.

S SPORT PLUS İLE İNTERNETTEN CANLI İZLE

Karşılaşmayı mobil cihazlar, tablet veya akıllı televizyonlar üzerinden takip etmek isteyenler için S Sport Plus uygulaması üzerinden yüksek çözünürlükle yayın sağlanacaktır. İnternet altyapısı üzerinden şifreli olarak sunulan bu hizmetle maçı dilediğiniz yerden izleyebilirsiniz.

GIUSEPPE MEAZZA STADYUMU'NDA KRİTİK GECE

Ev sahibi Milan, kendi seyircisi önünde galibiyete uzanarak ligdeki iddiasını korumak için Giuseppe Meazza (San Siro) çimlerine çıkacak. Konuk ekip Atalanta ise deplasmanda alacağı puanlarla Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlama almayı hedefliyor. Taktiksel disiplinin ve yüksek temponun ön planda olacağı bu 90 dakika, İtalyan futbolu tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Çizme'deki bu muazzam randevuyu kaçırmamak için saat 21:45'te S Sport 2 veya Tivibu Spor 1 ekranlarında yerinizi almayı unutmayın!