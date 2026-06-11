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Miladi takvime göre yakın gelecekteki hangi yılda, bir sene içinde iki kez ramazan yaşanacaktır?

Miladi takvime göre yakın gelecekteki hangi yılda, bir sene içinde iki kez ramazan yaşanacaktır?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yöneltilen sorularla izleyicilerin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Programda sorulan dikkat çekici sorular, yayın sonrası izleyiciler arasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Miladi takvime göre yakın gelecekteki hangi yilda, bir sene içinde iki kez ramazan yaşanacaktır?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Beyaz’la Joker’de sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin merak odağı olmaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk’ün enerjik sunumuyla ekrana gelen program, ilginç sorularıyla gündem yaratıyor. Miladi takvime göre yakın gelecekteki hangi yilda, bir sene içinde iki kez ramazan yaşanacaktır?

MİLADİ TAKVİME GÖRE YAKIN GELECEKTEKİ HANGİ YİLDA, BİR SENE İÇİNDE İKİ KEZ RAMAZAN YAŞANACAKTIR?

2027

2035

2030

2044

Cevap:

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Ferhat Güler:

beyazıt ötürk iyi bi sunucu ya programı izliyom bazen güzel sorular soruyo maraqlı oluyo böyle matematikal sorular filan 2030 desem yanlış çıkar belki ama yani önemli bi soru değil bu

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Haber YorumlarıSema Aktas:

2027'de iki kez ramazan yaşanır diyorum ama geçinme sıkıntısı varken böyle sorularla uğraşıyor muyuz

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Haber YorumlarıGülen Ece Güzel:

vay be bunların sorduğu sorulara bak çoğu zaman cevabı bile bilmiyorum da programı izlemeye devam ediyorum tabi ki bir sene içinde iki kez ramazan olması matematiksel bir şey ama öyle şeylerle uğraşacak vaktim yok açıkçası daha çok insanımızın ekmeğine yağ çalması lazım

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