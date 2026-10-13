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Migros’ta 1 alana 1 bedava kampanyası hangi ürünlerde geçerli? Migros kampanyası indirimleri ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek?

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Migros’ta 1 alana 1 bedava kampanyası hangi ürünlerde geçerli? Migros kampanyası indirimleri ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek?
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Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyası, ekim ayında alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında farklı ürün gruplarında geçerli olan fırsatlar kapsamında toz deterjandan züccaciye ürünlerine, kahvaltılıklardan kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Peki, Migros 1 alana 1 bedava kampanyası hangi ürünlerde geçerli, indirimler ne zaman sona erecek ve kampanya kaç gün sürecek?

Migros'un ekim ayına özel 1 alana 1 bedava fırsatında yeni ürün grupları belirli tarihlerde kampanyaya dahil oluyor. Alışveriş listesine uygun fiyatlı ürünler eklemek isteyen müşteriler, hangi ürünlerin indirim kapsamında olduğunu ve kampanyanın son gününü araştırıyor. Migros 1 alana 1 bedava kampanyası ne zamana kadar devam edecek, hangi ürünlerde geçerli olacak ve indirim fırsatları kaç gün sürecek? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI TAKVİMİ

Migros'ta ekim ayına özel 1 alana 1 bedava kampanyası, farklı ürün gruplarında sunulan fırsatlarla devam ediyor. 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında temizlik, mutfak, kahvaltılık ve kişisel bakım ürünlerinde çeşitli avantajlar bulunuyor.

10-12 Ekim tarihleri arasında 5 kilogram ve altındaki toz deterjan çeşitleri ile züccaciye ürünlerinde 1 alana 1 bedava fırsatı sunuluyor. Tava, tencere, tabak ve bardak gibi mutfak ürünlerini kapsayan kampanya, ev ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

13-15 Ekim 2026 tarihleri arasında ise helva, zeytin, streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti, çöp poşeti ve deodorant çeşitleri kampanyaya dahil oluyor. Ayrıca 14 Ekim Çarşamba günü kek, bisküvi ve gofret çeşitlerinde yalnızca bir gün geçerli 1 alana 1 bedava fırsatı uygulanıyor.

Kampanyanın son günleri olan 16-18 Ekim tarihlerinde tuvalet kağıdı, şampuan, saç kremi ve hijyenik ped çeşitleri öne çıkıyor. Migros'un 1 alana 1 bedava kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler, ürün gruplarını ve geçerlilik tarihlerini alışveriş öncesinde kontrol edebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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