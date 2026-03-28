MHP istifa SON DAKİKA! İzzet Ulvi Yönter neden istifa etti? MHP'de neler oluyor?

MHP siyasetinde son dakika gelişmesi! Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medyada yaptığı “MHP’ye sızan ajan” paylaşımının ardından görevinden istifa etti. Peki, İzzet Ulvi Yönter neden istifa etti? MHP'de neler oluyor? Detaylar haberimizde.

MHP İSTİFA SON DAKİKA!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) siyaset gündeminde büyük yankı uyandıran bir gelişmeye sahne oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medyadan yaptığı sert paylaşımlar sonrası görevinden istifa etti. Yönter’in paylaşımında, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadeleri yer aldı.

Bu paylaşımın ardından Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurdu:

"Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum"

Kulislere göre ise Yönter’in istifası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin isteğiyle gerçekleşti. Parti içinde deprem etkisi yaratan istifa, siyaset gündeminde günün en çok konuşulan gelişmesi oldu.

İZZET ULVİ YÖNTER NEDEN İSTİFA ETTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, Yönter’in istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, istifanın herhangi bir küskünlükten kaynaklanmadığını, Yönter’in akademik kariyerine ağırlık vermek amacıyla görevi bıraktığını belirtti.

Bahçeli açıklamasında şunları söyledi:

"Genel Başkan yardımcımız İzzet Ulvi Yönter'in partimize çok değerli çalışmaları olmuştur. Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için, taşıdığı doktor sıfatını daha ileriye götürmek için müsaade istedi. İstifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. Kısa süre içerisinde genel başkan yardımcısı olarak değerli bir kardeşimiz sorumluluğu üstlenecek. MHP'de kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar bize çok yabancıdır"

Bahçeli’nin açıklamaları, Yönter’in istifasının arka planındaki nedenleri net bir şekilde ortaya koydu. Akademik hedeflere odaklanma ve parti içinde kırgınlık olmamasına vurgu, kamuoyunun dikkatini çeken detaylar arasında yer aldı.