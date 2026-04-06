Türkiye siyasetinde son günlerde dikkat çeken gelişmelerden biri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl ve İlçe Teşkilatları’nın feshedilmesi oldu. Partinin üst yönetiminden yapılan açıklamada, kararın MHP Tüzüğü’nün 34., 52. ve 54. maddeleri çerçevesinde alındığı belirtildi. Peki, MHP İstanbul İl ve İlçe Teşkilatları neden kapatıldı? MHP'de neler oluyor? Detaylar...

MHP İSTANBUL İL VE İLÇE TEŞKİLATLARI NEDEN KAPATILDI?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Yalçın, açıklamasında bu kararın, partinin tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden ve tüzüğün 34. maddesi uyarınca alındığını belirtti.

Fesih kararı, İstanbul’daki parti birimlerinde köklü bir değişikliğin yapıldığını ve yetkili organlarca bu adımın resmileştirildiğini gösteriyor. Ancak açıklamada fesih gerekçesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

MHP'DE NELER OLUYOR?

MHP’de son dönemde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 27 Mart’ta MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa etti. Yönter, yaptığı paylaşımda, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim” ifadelerini kullandı.

Yönter’in istifasından önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları ise kafaları karıştırdı. Paylaşımlarda, “MHP’ye sızan ajan, seni her cihetten izliyoruz” ve “Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı” gibi ifadeler yer aldı. Bu mesajlar, partideki gelişmelerle ilgili çeşitli tartışmalara neden oldu.

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter’in istifasına ilişkin açıklamasında, “Kendisinin partimize çok değerli katkıları oldu. Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlükle alakalı değildir” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, MHP İstanbul İl ve İlçe Teşkilatları'nın feshi ile birlikte değerlendirildiğinde, partide son dönemde önemli bir yapılandırma ve yönetim değişikliğinin yaşandığı dikkat çekiyor.