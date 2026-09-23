Mezara Kadar filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Mezara Kadar filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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İzleyenleri ekrana bağlayan Mezara Kadar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mezara Kadar filmini izleyecek olanların merak ettiği Mezara Kadar konusu nedir, Mezara Kadar oyuncuları kimler ve Mezara Kadar özeti gibi konuları inceliyoruz.

MEZARA KADAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? MEZARA KADAR FİLMİ OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Jean-Claude Van Damme'ın başrolünde yer aldığı Mezara Kadar (Until Death) filmi, aksiyon ve gerilim türündeki yapımlar arasında bulunuyor. Yönetmenliğini Simon Fellows'un üstlendiği filmde Van Damme'a Stephen Rea, Selina Giles, Rachel Grant ve William Ash gibi oyuncular eşlik ediyor.

Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmasıyla birlikte “Mezara Kadar filmi nerede çekildi?”, “Mezara Kadar ne zaman çekildi?”, “Mezara Kadar filmi oyuncuları kim?” ve “Mezara Kadar filminin konusu ne?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte filme dair merak edilen detaylar...

MEZARA KADAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Mezara Kadar filmi 2007 yılında çekildi ve aynı yıl vizyona girdi. Filmin orijinal adı Until Death olarak biliniyor. Yapımın yönetmen koltuğunda Simon Fellows otururken senaryosunu Dan Harris ve James Portolese kaleme aldı.

Film, yaklaşık 1 saat 46 dakikalık süresiyle aksiyon, suç ve gerilim türlerini bir araya getiriyor.

MEZARA KADAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mezara Kadar filmi Bulgaristan ve ABD'de çekildi. Yapımın hikâyesinde New Orleans önemli bir yere sahip olurken, filmin yapım ülkeleri arasında Bulgaristan ve ABD gösteriliyor. Bazı kaynaklarda filmin yapımında Almanya ve Birleşik Krallık'ın da yer aldığı belirtiliyor.

MEZARA KADAR FİLMİ KONUSU NE?

Mezara Kadar, polis memuru Anthony Lowe'un intikam mücadelesini konu alıyor. Çalıştığı birimde pek sevilmeyen Lowe'un düzenlediği operasyon başarısızlıkla sonuçlanıyor. Operasyon sırasında New Orleans'ta suç dünyasını yöneten Gabriel Callaghan kaçarken iki polis memuru da öldürülüyor.

Yaşananların ardından Lowe, Callaghan'dan intikam almaya karar veriyor. Ancak polis memurunun mücadelesi yalnızca suç dünyasıyla sınırlı kalmıyor. Lowe, aynı zamanda sorunlu evliliğini kurtarmaya çalışırken hayatının farklı alanlarında da zorlu bir dönemden geçiyor.

MEZARA KADAR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Mezara Kadar filminin başrolünde Jean-Claude Van Damme yer alıyor. Van Damme filmde polis memuru Anthony Lowe karakterini canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler bulunuyor:

• Jean-Claude Van Damme – Anthony Lowe

• Stephen Rea – Gabriel Callaghan

• Selina Giles – Valerie Stowe

• Rachel Grant – Maria Ronson

• William Ash – Serge

• Mark Dymond – Mark Rossini

• Stephen Lord – Jimmy Medina

• Wes Robinson – Chad Mansen

• Gary Beadle – Mac

• Adam Leese – Van Huffel

MEZARA KADAR FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmenliğini Simon Fellows üstleniyor. Senaryoda ise Dan Harris ve James Portolese'nin imzası bulunuyor. Görüntü yönetmenliğini Douglas Milsome'un yaptığı filmin müzikleri Mark Sayfritz tarafından hazırlandı.

MEZARA KADAR FİLMİ HANGİ TÜRDE?

Mezara Kadar, aksiyon, suç ve gerilim türlerini bir araya getiren bir yapım olarak öne çıkıyor. Filmde polis memuru Anthony Lowe'un suç dünyasına karşı verdiği mücadele, intikam arayışı ve özel hayatında yaşadığı sorunlar birlikte işleniyor.