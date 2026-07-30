ABD'li dünyaca ünlü müzik prodüktörü Metro Boomin, Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Kariyeri boyunca hip-hop dünyasının en önemli isimleriyle yaptığı iş birlikleri ve liste başı projeleriyle adından söz ettiren Metro Boomin İstanbul konseri ne zaman, nerede? Metro Boomin İstanbul bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde.

METRO BOOMIN İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Asıl adı Leland Tyler Wayne olan ABD'li müzik prodüktörü Metro Boomin, 22 Eylül tarihinde İstanbul'da sahne alacak.

Konser, Only You Live organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'deki dinleyicileriyle buluşacak olan sanatçı, uzun yıllardır dünya hip-hop sahnesinde imza attığı başarılı projelerin ardından İstanbul konseriyle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Metro Boomin, kariyeri boyunca modern hip-hop müziğinin en etkili prodüktörlerinden biri olarak öne çıktı. Özellikle Travis Scott, Future, 21 Savage, The Weeknd, Drake ve Post Malone gibi uluslararası yıldızlarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

METRO BOOMIN İSTANBUL BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Metro Boomin'in İstanbul konseri için bilet satışları 3 Ağustos tarihinde Passo üzerinden başlayacak.

Organizasyon kapsamında konserin bilet satış tarihi açıklanırken, bilet fiyatlarına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle Metro Boomin İstanbul konseri için bilet ücretleri henüz duyurulmuş değil.

Bilet fiyatları açıklandığında, organizasyonun resmi satış kanalı olan Passo üzerinden kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

METRO BOOMIN KİMDİR?

Gerçek adı Leland Tyler Wayne olan Metro Boomin, çağdaş hip-hop müziğinin en başarılı prodüktörleri arasında gösteriliyor.

Kariyerinde çok sayıda liste başı albüm ve projeye imza atan sanatçı; Travis Scott, Future, 21 Savage, The Weeknd, Drake ve Post Malone başta olmak üzere birçok dünya yıldızıyla çalıştı.

Yenilikçi prodüksiyon anlayışı ve kendine özgü müzikal atmosferiyle tanınan Metro Boomin, uluslararası müzik endüstrisindeki başarısını sinema alanına da taşıdı. Sanatçı, "Spider-Man: Across the Spider-Verse" filminin soundtrack albümünde yürütücü yapımcı olarak görev aldı.

KONSER İÇİN AÇIKLANAN RESMİ BİLGİLER

Metro Boomin'in İstanbul konserine ilişkin açıklanan bilgiler şu şekilde:

Konser tarihi: 22 Eylül

Şehir: İstanbul

Mekân: KüçükÇiftlik Park

Organizasyon: Only You Live

Bilet satış tarihi: 3 Ağustos

Satış platformu: Passo

Bilet fiyatları: Henüz açıklanmadı.

Dünyaca ünlü prodüktör Metro Boomin, İstanbul konseriyle Türkiye'deki dinleyicileriyle bir araya gelmeye hazırlanırken, organizasyona ilişkin resmi olarak paylaşılan bilgiler şimdilik konser tarihi, mekânı ve bilet satış takvimiyle sınırlı bulunuyor. Bilet fiyatlarına ilişkin detayların ise resmi duyuruyla birlikte açıklanması bekleniyor.