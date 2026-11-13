Metin Öztürk neden istifa etti, Metin Öztürk kimdir?

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Gelişmenin ardından "Metin Öztürk neden istifa etti?" ve "Metin Öztürk kimdir?" soruları sarı-kırmızılı taraftarların gündemine oturdu. İşte Metin Öztürk'ün istifa nedeni ve hayatı.

METİN ÖZTÜRK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Metin Öztürk'ün istifa süreci, 27 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Abdullah Kavukcu ile yaşadığı gerginlikle başladı. Öztürk, yaptığı açıklamada toplantıda yaşananları kabul edemeyeceğini belirtti. Öztürk'ün açıklamasına göre yaşananlar fiziki temasa dönüştü ve rahmetli annesine hakaret edildi.

Öztürk, bu gelişmenin ardından Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'ndaki görevinden ve kulübe bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı.

METİN ÖZTÜRK İLE ABDULLAH KAVUKCU ARASINDA NE OLDU?

İki yönetici arasındaki tartışma, 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısının ardından yaşandı. Metin Öztürk, olayın sözlü tartışmanın ötesine geçtiğini öne sürdü. Abdullah Kavukcu ise yaşananları sözlü bir tartışma olarak nitelendirdi ve tartışmanın sosyal medyada abartılmasından üzüntü duyduğunu söyledi. Kavukcu da kişisel meselelerin kulübe gölge düşürmemesi için görevinden istifa etti.

İSTİFALAR NE ZAMAN RESMİLEŞTİ?

Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu, istifa kararlarını 1 Kasım 2026'da açıkladı. Kararın ardından iki yöneticiyi uzlaştırmak için camia içinde girişimler yapıldı. Bu girişimlerden sonuç alınamayınca Galatasaray Kulübü, 13 Kasım 2026'da resmi internet sitesinden peş peşe yaptığı duyurularla iki yöneticinin istifalarının işleme konulduğunu açıkladı.

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Metin Öztürk, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. İş hayatına gazeteci olarak başladı. Türkiye'nin önde gelen asistans şirketlerinden Assist Line'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı. Şirket, Türkiye'de birçok sigorta şirketine asistans hizmeti veriyor. Öztürk'ün dergi, dijital platform, reklam ve pazarlama alanlarında faaliyet gösteren şirketleri de bulunuyor.

METİN ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1961 doğumlu olan Metin Öztürk 65 yaşında. Öztürk, İstanbul doğumlu.

METİN ÖZTÜRK'ÜN GALATASARAY GEÇMİŞİ

Metin Öztürk, 45 yılı aşkın süredir Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyesi. Galatasaray Divan Kurulu'nun kıdemli üyeleri arasında yer alıyor. Galatasaraylı Yöneticiler ve İş İnsanları Derneği'nde iki dönem başkanlık yaptı. Kürekte elde ettiği başarılar nedeniyle kulübün en değerli ödüllerinden Onur Madalyası'na layık görüldü. Öztürk, 2022 yılında Galatasaray başkanlığına aday olacağını açıklamıştı. Son olarak kulübün İkinci Başkanı olarak görev yapıyordu.

METİN ÖZTÜRK EVLİ Mİ?

Metin Öztürk evli ve 3 çocuk babası. İki kızı Galatasaray binicilik şubesinde, oğlu ise yelken şubesinde lisanslı sporcu. Öztürk, Türkiye Kürek Federasyonu eski Başkanı Çetin Öztürk'ün ağabeyi. Babası Süleyman Öztürk, uzun yıllar Galatasaray Adası'nın yöneticiliğini yaptı.