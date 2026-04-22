Metin Öztürk, Türkiye’de hem iş dünyasında hem de spor yönetimi alanında öne çıkan isimlerden biridir. Özellikle Galatasaray Spor Kulübü içerisindeki yöneticilik görevleri ve uzun yıllara yayılan kulüp aidiyeti ile tanınmaktadır. Peki, Metin Öztürk kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk neden PFDK'ya sevk edildi? Detaylar...

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Metin Öztürk, Türkiye’de iş dünyası ve spor camiasında özellikle Galatasaray Spor Kulübü içerisindeki yöneticilik görevleriyle tanınan bir isimdir. 1961 yılında İstanbul’da doğmuştur. İş hayatına gazetecilikle başlamış, daha sonra farklı sektörlerde girişimcilik faaliyetleri yürütmüştür.

Öztürk, Türkiye’nin önde gelen asistans hizmet şirketlerinden biri olan Assist Line’ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Şirketi aracılığıyla sigorta sektörüne yönelik asistans hizmetleri sunmakta, ayrıca bünyesinde medya, dijital yayıncılık ve reklam-pazarlama alanlarında faaliyet gösteren şirketler de bulunmaktadır.

Spor camiasında ise Galatasaray ile güçlü bir bağa sahiptir. Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyesi olan Metin Öztürk, Galatasaray Divan Kurulu’nun en kıdemli üyeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nde (GSYİAD) iki dönem başkanlık görevinde bulunmuştur.

METİN ÖZTÜRK NE İŞ YAPIYOR?

Metin Öztürk, ağırlıklı olarak iş insanı kimliğiyle tanınmaktadır. Kurucusu ve başkanı olduğu Assist Line, özellikle sigorta şirketlerine asistans hizmetleri sağlayan bir yapı olarak faaliyet göstermektedir.

Bunun yanında Öztürk’ün iş portföyünde medya ve iletişim alanları da bulunmaktadır. Bünyesindeki şirketler aracılığıyla farklı yayınlar, dijital platformlar ve reklam-pazarlama hizmetleri sunulmaktadır.

İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra spor yöneticiliği de Metin Öztürk’ün kariyerinin önemli bir parçasıdır. Galatasaray camiasındaki aktif rolü, onu Türkiye spor kamuoyunda da bilinen bir figür haline getirmiştir.

METİN ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1961 yılında İstanbul’da doğan Metin Öztürk, 2026 yılı itibarıyla 65 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan Öztürk, hem eğitim hem de iş hayatını büyük ölçüde Türkiye’de sürdürmüştür.

GALATASARAY İKİNCİ BAŞKANI METİN ÖZTÜRK NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig kapsamında birçok kulüp ve isim hakkında disiplin süreci başlatmıştır. Bu kapsamda Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmiştir.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre sevk gerekçesi, “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” olarak belirtilmiştir. Hukuk Müşavirliği, Öztürk’ün kamuoyuna yaptığı değerlendirmelerin disiplin talimatları kapsamında incelenmesi gerektiğini ifade ederek dosyayı PFDK’ya iletmiştir.

Bu süreçte yalnızca Metin Öztürk değil, Süper Lig’de birçok kulüp ve yönetici de farklı disiplin ihlalleri gerekçesiyle kurul gündemine alınmıştır. TFF açıklamasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe başta olmak üzere toplam 12 kulübün çeşitli ihlaller nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği bilgisi yer almıştır.

Metin Öztürk’ün sevki, Galatasaray yönetimi ve futbol kamuoyunda gündem olurken süreç PFDK tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda netlik kazanacaktır.