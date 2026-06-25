Mesut Özarslan AK Partiye geçti mi, Keçiören Belediyesi hangi partiden?

"Mesut Özarslan AK Parti’ye geçti mi?" ve "Keçiören Belediyesi hangi partide?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Yerel siyasete ilişkin gelişmeleri takip eden vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın siyasi kariyerine ilişkin iddiaların doğruluğunu araştırırken, belediye yönetiminin hangi siyasi partiye bağlı olduğu da en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

MESUT ÖZARSLAN AK PARTİ'YE GEÇTİ Mİ? KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANINA AK PARTİ ROZETİ TAKILDI

Siyasi kulislerde gündem yaratan gelişme Ak Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, farklı partilerden seçilerek görev yapan bazı belediye başkanlarının Ak Parti'ye katıldığını duyurdu. Toplantının ardından Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a AK Parti rozeti takıldı.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ SAFLARINA KATILDI

AK Parti'nin düzenlediği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli bir parti katılımı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını kamuoyuna tanıttı. Bu kapsamda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan resmen AK Parti saflarına geçti.

MESUT ÖZARSLAN AK PARTİ'YE GEÇTİ Mİ?

Son günlerde kamuoyunda sıkça sorulan "Mesut Özarslan AK Parti'ye geçti mi?" sorusu da netlik kazanmış oldu. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gerçekleştirilen törenle Mesut Özarslan'a AK Parti rozeti takıldı. Böylece Özarslan'ın AK Parti'ye katıldığı resmen açıklanmış oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROZET TAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıdaki konuşmasının ardından partiye katılan belediye başkanlarını sahneye davet etti. Erdoğan, AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini takarak yeni dönemde birlikte çalışacaklarını ifade etti. Tören, partililer tarafından alkışlarla karşılandı.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

Yaşanan gelişmenin ardından "Keçiören Belediyesi hangi partiden?" sorusu da yeniden gündeme geldi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte Keçiören Belediyesi'nin siyasi yönetiminde de önemli bir değişiklik yaşanmış oldu. Konuya ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde yakından takip edilmesi bekleniyor.

SİYASET GÜNDEMİNDE YANKI UYANDIRDI

Üç belediye başkanının aynı anda AK Parti'ye katılması siyasi çevrelerde geniş yankı buldu. Özellikle yerel yönetimlerdeki dengeleri etkileyebilecek bu gelişmenin, önümüzdeki süreçte siyasi gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam edeceği değerlendiriliyor.