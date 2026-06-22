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Messi Hıristiyan mı, Müslüman mı, dini ne, Messi evli mi, çocuğu var mı?

Messi Hıristiyan mı, Müslüman mı, dini ne, Messi evli mi, çocuğu var mı?
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Lionel Messi hakkında “Hıristiyan mı, dini ne, evli mi, çocuğu var mı?” soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Messi’nin özel hayatı da en az kariyeri kadar merak konusu olurken, Arjantinli futbolcunun inancı ve aile yaşamı hakkında detaylar sürekli gündemde yer alıyor.

Lionel Messi, Katolik Hristiyan inancına mensup bir futbolcu olarak bilinirken, uzun yıllardır birlikte olduğu eşi Antonela Roccuzzo ile evlidir. Çiftin üç çocuğu bulunuyor ve Messi, yoğun futbol kariyerine rağmen ailesiyle olan ilişkisini sık sık ön plana çıkaran bir isim olarak dikkat çekiyor.

MESSİ HIRİSTİYAN MI, MÜSLÜMAN MI? DÜNYA YILDIZININ DİNİ MERAK EDİLİYOR

Lionel Messi hakkında en çok merak edilen konulardan biri de dini inancı oluyor. Arjantinli yıldızın Müslüman olup olmadığı ya da hangi dine mensup olduğu sık sık sosyal medyada tartışma konusu hâline geliyor. Ancak Messi’nin bilinen dini inancı Katolik Hristiyanlıktır ve çocukluğundan itibaren bu inançla yetişmiştir.

MESSİ EVLİ Mİ? EŞİ KİM?

Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Lionel Messi, uzun yıllardır birlikte olduğu çocukluk aşkı Antonela Roccuzzo ile evlidir. Çift, ilişkilerini yıllar içinde resmiyete taşıyarak mutlu bir evlilik hayatı sürdürmektedir.

MESSİ’NİN ÇOCUKLARI VAR MI?

Lionel Messi ve eşi Antonela Roccuzzo’nun üç çocuğu bulunmaktadır. Thiago, Mateo ve Ciro isimlerini taşıyan çocuklarıyla sık sık gündeme gelen yıldız futbolcu, kariyerinin yanı sıra aile yaşamıyla da örnek gösterilen sporcular arasında yer almaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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