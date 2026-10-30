MESEM maaşları kalktı mı, neden kalktı? Mesleki Eğitim Merkezi devlet katkısı ödemeleri bitti mi?

MESEM öğrencilerine ödenen ücretler kaldırılmadı. Sona eren uygulama, işletmelere ve usta öğreticilere sağlanan devlet katkısı ödemeleriyle sınırlı kaldı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle uzatılan devlet katkısı uygulaması, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla sona erdi. İşte MESEM maaşlarına dair bilinmesi gerekenler.

MESEM MAAŞLARI KALKTI MI?

Hayır. MESEM kapsamında öğrencilere ödenen ücretler kaldırılmadı. Basına yansıyan bilgilere göre sona eren uygulama, işletmelere ve usta öğreticilere sağlanan devlet katkısı ödemeleriyle sınırlı. Bu nedenle MESEM öğrencilerinin maaşlarının tamamen kaldırıldığı ya da durdurulduğu yönündeki değerlendirmeler doğru değil.

MESEM DEVLET KATKISI ÖDEMELERİ NEDEN SONA ERDİ?

Mesleki eğitim kapsamında öğrenci çalıştıran işletmelere sağlanan devlet katkısı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle uzatılmıştı. Belirlenen sürenin 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla dolması üzerine, mevcut mevzuat kapsamında bu ödemeler sona erdi. Buna göre bu ay itibarıyla mal müdürlükleri tarafından işletmelere ve usta öğreticilere devlet katkısı ödemesi yapılmayacak.

MESEM ÖĞRENCİLERİNİN MAAŞLARI ÖDENMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Evet. Devlet katkısı ödemelerinin sona ermesi, MESEM öğrencilerinin ücret alma hakkını ortadan kaldırmıyor. Öğrencilerin ücretleri, mevzuat çerçevesinde ödenmeye devam ediyor. Ancak devlet katkısının sona ermesinin işletmelerin maliyetlerini ve öğrenci istihdamını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamaların takip edilmesi öneriliyor.

2026 MESEM MAAŞI NE KADAR?

MESEM öğrencilerine ödenen ücretler, asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2026 yılı için net asgari ücretin 28 bin 75,50 TL olarak belirlenmesinin ardından 9, 10 ve 11. sınıftaki çırak öğrenciler aylık 8 bin 422,65 TL, 12. sınıftaki kalfa öğrenciler ise aylık 14 bin 37,75 TL alıyor.

MESEM NEDİR?

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM), öğrencilerin haftanın bir günü okulda teorik eğitim alırken diğer günlerde bir işletmede çalışarak mesleki beceri kazandığı bir eğitim modeli. Öğrenciler, eğitimleri boyunca hem ücret alıyor hem de iş kazası ve meslek hastalığı sigortasıyla güvence altına alınıyor. Programı tamamlayan öğrenciler kalfalık ve ustalık belgesi alma hakkı kazanırken, isteyenler fark derslerini tamamlayarak lise diploması da alabiliyor.

MESEM’E KİMLER KATILABİLİR?

MESEM’e ortaokulu bitiren öğrencilerin yanı sıra lise öğrencileri ve lise mezunları da kayıt yaptırabiliyor. Öğrencilerin bir işletmeyle sözleşme yapması ve okul, öğrenci ve işletme arasında üçlü sözleşme imzalanması gerekiyor.