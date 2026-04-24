Merve Nazıoğlu kimdir? Insider kurucu ortağı Merve Nazıoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi?

Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosistemi son yıllarda küresel ölçekte dikkat çekerken, bu yükselişte rol oynayan isimlerden biri de Merve Nazlıoğlu oldu. Özellikle Insider çatısı altında yürüttüğü çalışmalarla tanınan Nazlıoğlu, pazarlama alanındaki uzmanlığıyla uluslararası başarı hikâyelerinde yer aldı. Peki, Merve Nazıoğlu kimdir? Insider kurucu ortağı Merve Nazıoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

INSIDER KURUCU ORTAĞI MERVE NAZIOĞLU KİMDİR?

Merve Nazlıoğlu, Türkiye’nin ilk yazılım “unicorn” girişimlerinden biri olarak gösterilen Insider’ın kurucu ortaklarından biri ve aynı zamanda Chief Marketing Officer (CMO) görevini üstlenen bir iş kadınıdır.

B2B teknoloji pazarlaması alanında uzmanlaşan Nazlıoğlu, özellikle yapay zeka destekli çok kanallı deneyim yönetimi platformlarının global ölçekte büyümesi ve konumlandırılmasında aktif rol oynamaktadır. Insider’ın uluslararası pazarlarda elde ettiği başarıda, geliştirdiği stratejik pazarlama yaklaşımlarının önemli bir payı bulunmaktadır.

Nazlıoğlu’nun kariyeri, yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayıp Avrupa, Asya ve Amerika pazarlarını kapsayan geniş bir perspektife sahiptir. Bu yönüyle, küresel teknoloji şirketlerinde üst düzey pazarlama liderliği yapan Türk yöneticiler arasında öne çıkmaktadır.

MERVE NAZIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Merve Nazlıoğlu’nun yaşıyla ilgili kamuya açık net bir bilgi bulunmamaktadır.

MERVE NAZIOĞLU NERELİ?

Merve Nazlıoğlu’nun doğum yeri veya memleketine dair kamuya açık kaynaklarda net ve doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır.

Bununla birlikte eğitim hayatının önemli bir bölümünü Ankara’da sürdürmesi ve uluslararası eğitim geçmişi, farklı kültürlerle erken yaşta temas ettiğini göstermektedir.

MERVE NAZIOĞLU HANİ OKUL MEZUNU?

Nazlıoğlu’nun eğitim süreci oldukça uluslararası ve çok yönlü bir yapı sergilemektedir. Eğitim hayatına Pakistan Embassy International Study Group bünyesinde başlayan Nazlıoğlu, daha sonra Türkiye’de önemli eğitim kurumlarında öğrenim görmüştür.

Ankara’daki eğitim sürecinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi saygın kurumlarla bağlantılı bir akademik geçmişe sahip olmuştur.

Lisans eğitimini ise Kanada’da bulunan ve dünya çapında saygınlığıyla bilinen McGill Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. Bu uluslararası akademik birikim, onun küresel pazarlama vizyonunun temel taşlarından biri olarak değerlendirilmektedir.