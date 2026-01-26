Haberler

Merve Eryiğit kimdir, Merve Eryiğit itirafçı mı oldu?

Merve Eryiğit kimdir, Merve Eryiğit itirafçı mı oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü isimlere yönelik "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında tutuklanan Merve Eryiğit, soruşturma birimlerine başvurarak yeniden ifade vermek istediğini bildirdi. Merve Eryiğit kimdir, Merve Eryiğit itirafçı mı oldu?

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Merve Eryiğit, savcılığa yeniden ifade vermek için başvuruda bulundu. Eryiğit, jette yaşananları anlattı. Merve Eryiğit kimdir, Merve Eryiğit itirafçı mı oldu?

MERVE ERYİĞİT İTİRAFÇI MI OLDU?

Ünlü isimlere yönelik "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında tutuklanan Merve Eryiğit, soruşturma birimlerine başvurarak yeniden ifade vermek istediğini bildirdi.

Eryiğit, ifadesinde kadın ticareti yapan ve çevresindekilere uyuşturucu temin eden çok sayıda kişiye ilişkin bilgileri savcılıkla paylaştı.

BİR İTİRAFÇI DAHA

Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi fenomen Rabia Karaca, Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam ve şarkıcı Selen Görgüzel de söz konusu özel jetle yapılan yurt dışı seferlerini itiraf etmişti. Bu itiraflara Merve Eryiğit de eklendi.

O UÇAĞA BİNDİM

Sabah'ta yer alan habere göre; özel jetle gidilen Kıbrıs'taki kumar partilerine katıldığını dile getiren Eryiğit, "O uçağa, Ayşe Sağlam'ın daveti üzerine bindim. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu ve diğer iş adamları vardı. Fatih Keleş de oradaydı. Ayşe ile birliktelerdi" diye konuştu.

Eryiğit, "(Gülibrahimoğulu) Kendisi ile sadece 1 kez cinsel birlikteliğim oldu. Tatilimde günlük 600 dolar civarı harçlık aldım." dedi.

Murat Gülibrahimoğlu'yla, Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam aracılığıyla tanıştığını dile getiren Eryiğit, Gülibrahimoğlu ile birlikte esrar kullandıklarını ifade etti. Eryiğit ayrıca boğazdaki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği saptanan firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun partilerini de doğruladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Özel'in canını sıkacak fotoğraf! İki ismi daha AK Parti'ye kaptırdı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı

Gazze'de bir devrin sonu, artık işleri kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğru olabilir mi? 15 ay önce Almanya'ya giden Türk vatandaşının anlattıkları tartışma yarattı

15 ay önce Almanya'ya gitti, anlattıkları büyük tartışma yarattı
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti

Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! Talebini yönetime iletti
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
Doğru olabilir mi? 15 ay önce Almanya'ya giden Türk vatandaşının anlattıkları tartışma yarattı

15 ay önce Almanya'ya gitti, anlattıkları büyük tartışma yarattı
Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf

Galatasaray'a attığı goldeki sevinciyle ilgili yıllar sonra itiraf
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı

Şehir kar altında! Elinde kürek olan kişi belediye başkanı