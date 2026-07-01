Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyuncu Merve Dizdar, tiyatro sahnesinden başlayarak ekranlara uzanan kariyeriyle adından söz ettiriyor. İzmir doğumlu olan Dizdar, eğitim hayatının ardından oyunculuk alanında önemli projelerde yer aldı ve ulusal ile uluslararası başarılar elde etti. Merve Dizdar kaç yaşında ve kariyerinde hangi yapımlarla öne çıktı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Sahne performanslarıyla tanınan Dizdar, özellikle bağımsız sinema projeleri ve televizyon dizilerindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çekmektedir. Kariyeri boyunca birçok ödül kazanarak adından söz ettirmiştir.

MERVE DİZDAR KAÇ YAŞINDA?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

MERVE DİZDAR NERELİ?

Başarılı oyuncu Merve Dizdar, İzmir doğumludur. Eğitim ve kariyer hayatının büyük bölümünü İstanbul’da sürdürmüştür.

MERVE DİZDAR’IN KARİYERİ

Merve Dizdar, oyunculuk eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde almış, ardından Kadir Has Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Dizdar, kısa sürede televizyon ve sinema projelerinde yer almaya başlamıştır.

Özellikle “Masumlar Apartmanı” dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanınmış, “Kar ve Ayı” filmindeki rolüyle uluslararası başarı elde etmiştir. 2023 yılında Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanarak Türk sinema tarihinde önemli bir başarıya imza atmıştır.

Dizdar, hem tiyatro hem de ekran projelerinde aktif olarak yer almaya devam etmektedir.