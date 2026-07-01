Türk sinema ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinden Merve Dizdar, kariyerindeki uluslararası başarılarının ardından bu kez özel hayatıyla gündemde yer alıyor. Özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Merve Dizdar, iş insanı Cihan Ayger ile 9 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Çiftle ilgili son gelişme ise magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki, Merve Dizdar hamile mi? Merve Dizdar bebeğinin cinsiyeti ne? Detaylar...

MERVE DİZDAR HAMİLE Mİ?

Evet. Paylaşılan bilgilere göre Merve Dizdar'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Başarılı oyuncunun, 9 Haziran 2024 tarihinde evlendiği iş insanı Cihan Ayger ile ilk bebeklerini beklediği belirtiliyor. Kariyerindeki başarılı projelerle sık sık gündeme gelen Dizdar, bu kez aile hayatındaki mutlu gelişmeyle dikkat çekti.

Merve Dizdar, özellikle Cannes Film Festivali'nde elde ettiği tarihi başarı sonrasında hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Son dönemde "Kral Kaybederse" dizisiyle ekranlarda yer alan oyuncunun anne olmaya hazırlandığı haberi de kamuoyunda ilgi gördü.

MERVE DİZDAR BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre Merve Dizdar ile Cihan Ayger çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Çift, bir erkek bebek bekliyor.

Böylece Merve Dizdar ve Cihan Ayger çifti, evliliklerinin ardından ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda bebeğin erkek olduğu belirtilirken, çiftin bu mutlu haberi yakın çevreleriyle paylaştığı ifade edildi.

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