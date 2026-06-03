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Merve Atlıer kimdir, Merve Atlıer kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?

Merve Atlıer kimdir, Merve Atlıer kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın orta oyuncularından Merve Atlıer, son dönemde hem milli takım kadrosundaki varlığı hem de Sultanlar Ligi performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. “Merve Atlıer kimdir?”, “kaç yaşında?”, “evli mi, bekar mı?” ve “hangi takımda oynuyor?” soruları voleybolseverler tarafından sıkça araştırılırken, genç oyuncu yeniden gündemin odağına yerleşti.

Türk voleybolunun gelecek vadeden orta oyuncularından Merve Atlıer, kariyerine genç yaşta başlayarak kısa sürede profesyonel seviyeye yükseldi. Sultanlar Ligi’nde forma giyen başarılı sporcu, hem kulüp performansı hem de milli takım kadrosundaki yerini koruyarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

MERVE ATLIER KİMDİR?

Merve Atlıer, 31 Mart 2000 tarihinde Bursa’da doğmuş Türk milli voleybolcudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan Atlıer, voleybola Nilüfer Belediyespor altyapısında başlamış ve küçük yaşlardan itibaren dikkat çekmiştir. Ardından Eczacıbaşı altyapısında gelişimini sürdüren oyuncu, profesyonel kariyerine Sultanlar Ligi seviyesinde adım atmıştır.

KULÜP KARİYERİ

Merve Atlıer kariyerine Nilüfer Belediyespor altyapısında başladıktan sonra Eczacıbaşı II ve Eczacıbaşı A Takımı’nda forma giymiştir. Daha sonra Karayolları, Kuzeyboru ve Aras Kargo gibi Sultanlar Ligi ekiplerinde görev almıştır. 2026 yılı itibarıyla ise Beşiktaş’a transfer olarak kariyerine burada devam etmektedir.

SULTANLAR LİGİ DENEYİMİ

Merve Atlıer, Sultanlar Ligi’nde uzun yıllardır forma giyen tecrübeli orta oyuncular arasında yer almaktadır. Farklı takımlarda edindiği deneyim, onun oyun bilgisini ve saha içi katkısını artırmıştır.

MİLLİ TAKIM VE KARİYER GELİŞİMİ

Merve Atlıer, A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrolarında da yer alarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmiştir. Genç yaşlardan itibaren yükselen kariyeri, onu Türk voleybolunun istikrarlı isimlerinden biri haline getirmiştir.

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Beşiktaş formasıyla Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Merve Atlıer, takımının orta oyuncu rotasyonunda önemli bir rol üstlenmektedir. Tecrübesi ve istikrarlı performansıyla takımına katkı sağlamaya devam etmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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