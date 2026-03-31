Mert Müldür neden yok, Mert Müldür Kosova Türkiye maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi

A Millî Takımımızın 2026 Dünya Kupası yolundaki en kritik sınavlarından biri olan Kosova mücadelesi öncesinde, kadro tercihleri futbolseverlerin odak noktası haline geldi. Maç saati yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de orta sahanın dinamik ismi "Mert Müldür neden yok?" sorusu oldu. Yıldız futbolcunun bu önemli randevuda ilk 11'de yer alıp almayacağı tartışılırken, taraftarlar "Mert Müldür Kosova - Türkiye maçında sakat mı, cezalı mı?" sorularına yanıt arıyor.

MERT MÜLDÜR NEDEN YOK?

Ay-yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Vincenzo Montella, Kosova deplasmanında defans kurgusunda değişikliğe giderek Mert Müldür’ü ilk 11 tercihleri arasında değerlendirmedi. Mert Müldür neden yok sorusunun temel sebebi, tamamen teknik heyetin taktiksel planlamasıdır. Montella, maçın başlangıç stratejisinde farklı bir oyuncu profilini tercih ederek Mert'i oyunun gidişatına göre kullanmayı hedefliyor.

MERT MÜLDÜR SAKAT MI VEYA CEZALI MI?

Futbolseverlerin en çok endişe ettiği konuların başında gelen sakatlık veya ceza durumuyla ilgili net bilgi paylaşıldı. Mert Müldür sakat veya cezalı değil. Sağlık durumu gayet iyi olan ve antrenmanlarda takımla birlikte çalışan milli futbolcu, maç kadrosunda yer alıyor. Oyuncunun oynamasına engel teşkil edecek fiziksel bir problem bulunmuyor.

YEDEK KULÜBESİNDE HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Kritik müsabakanın başlangıç kadrosunda yer almayan Mert Müldür yedekler arasında görev bekleyecek. Teknik direktör Montella'nın, maçın ikinci yarısında oyunun kilitlendiği anlarda pas kalitesinden ve oyun görüşünden faydalanmayı planladığı belirtiliyor. Tecrübeli defans, kulübedeki en önemli hamle oyuncularından biri olarak hazır kıta bekletiliyor.