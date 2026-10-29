Mert Kömür kimdir? Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'a kazandırmak istediği Augsburglu

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A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın gözü Almanya'da. Yalçın ve ekibi, Augsburg'un 21 yaşındaki orta sahası Mert Kömür'ü ay-yıldızlı formaya kazandırmak için oyuncuyla görüşmelere başladı.

Planın ikinci ayağında Oğuzhan Özyakup var. Yalçın, eski Beşiktaşlı futbolcunun A Milli Takım'ın Avrupa'daki gözlem yapılanmasında görev almasını istiyor. Özyakup'un işi, Avrupa kulüplerinde oynayan Türk asıllı genç futbolcuları takip edip milli takıma kazandırmak olacak.

MERT KÖMÜR TÜRKİYE'Yİ SEÇECEK Mİ?

Mert Kömür, Türkiye ile Almanya arasındaki tercihini henüz açıklamadı. Hiçbir ülkenin A milli takımında forma giymediği için Türkiye'yi seçme hakkı sürüyor. Ağustos 2026'da Bundesliga'nın resmi sitesine konuşan futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisine henüz ulaşmadığını, böyle bir fırsat gelirse bunu ciddi şekilde düşüneceğini söylemişti.

Federasyonun ilgisi yeni değil. TFF, 2025 sonbaharında da Kömür'ü A Milli Takım'a kazandırmak için harekete geçmişti.

MERT KÖMÜR KİMDİR?

Mert Kömür, Bundesliga ekibi Augsburg'da oynayan Türk asıllı bir ofansif orta saha oyuncusu. Boyu 1,83. Babası Türk, annesi Alman. Kömür daha önce Beşiktaş taraftarı olduğunu da söylemişti.

MERT KÖMÜR KAÇ YAŞINDA?

Mert Kömür 21 yaşında. 17 Temmuz 2005'te doğdu.

MERT KÖMÜR NERELİ?

Mert Kömür, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Dachau kentinde doğdu. Türk kökeni babasından geliyor.

MERT KÖMÜR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mert Kömür futbola doğduğu kentin kulübü TSV 1865 Dachau'da başladı. Ardından 1860 Münih altyapısına geçti, 2019 yazında da Augsburg akademisine katıldı. Augsburg'un U19 takımıyla 2021-22 sezonunda U19 Bundesliga Güney/Güneybatı grubunda şampiyon oldu.

İlk profesyonel sözleşmesini 2023'te imzaladı. Bundesliga'daki ilk maçına Nisan 2024'te, 18 yaşındayken Hoffenheim karşısında oyuna sonradan girerek çıktı. O sezonun son haftasında, 18 Mayıs 2024'te Bayer Leverkusen karşısında ilk kez ilk 11'de başladı ve Bundesliga'daki ilk golünü attı.

2025-26 sezonunu 28 resmi maç, 3 gol ve 4 asistle tamamladı. Augsburg, Temmuz 2025'te sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattı.

MERT KÖMÜR BEŞİKTAŞ'A NEDEN GELMEDİ?

Mert Kömür'ün Beşiktaş'a transferi, Augsburg'un yüksek bonservis istemesi yüzünden gerçekleşmedi. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başındayken de genç oyuncuyu kadrosunda görmek istemişti.

MERT KÖMÜR ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI MI?

Mert Kömür, Almanya'nın yalnız genç milli takımlarında oynadı. U17'den U21'e kadar farklı yaş kategorilerinde forma giydi; U21 takımındaki ilk maçına Ekim 2025'te çıktı. Almanya A Milli Takımı'na ise hiç çağrılmadı.