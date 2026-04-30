Mert Hakan Yandaş sözleşmesi ne zaman bitiyor, Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe ile kaç yıl sözleşmesi var?

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamik ismi Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe ile kaç yıl sözleşmesi var sorusu, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte yeniden alevlendi. 2020 yılından bu yana çubuklu formayı terleten ve takımın sembol isimlerinden biri haline gelen Mert Hakan'ın güncel kontrat süresi ve opsiyon maddeleri, kulübün gelecek planlamasında kritik bir rol oynuyor. Peki, Mert Hakan Yandaş hangi tarihe kadar Fenerbahçe'de kalacak? İşte oyuncunun sözleşme detayları ve kariyer yolculuğuna dair en güncel bilgiler...

MERT HAKAN YANDAŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Fenerbahçe Spor Kulübü, iç transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile olan sözleşmesini resmen uzattı. 21 Haziran 2024 tarihinde atılan imzalarla birlikte, başarılı orta saha oyuncusu sarı-lacivertli kulüple olan bağlarını kuvvetlendirdi. Bu imza, tecrübeli oyuncunun takım içindeki önemini ve teknik heyetin kendisine olan güvenini bir kez daha tescillemiş oldu.

Milli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın Fenerbahçe ile olan yeni kontratı toplamda 2 yıllık bir süreci kapsıyor. Yapılan resmi duyuruya göre, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli olacak. Bu doğrultuda Mert Hakan, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Çubuklu formayı terletmeye devam edecek.

KARİYERİNE FENERBAHÇE'DE DEVAM EDİYOR

2020 yılında Sivasspor’dan transfer edilen ve o günden bu yana Fenerbahçe orta sahasının dinamik isimlerinden biri haline gelen Mert Hakan Yandaş, yeni sözleşmesiyle birlikte kulüpteki altıncı yılına girmeye hazırlanıyor.

MERT HAKAN YANDAŞ SÖZLEŞME DETAYLARI ÖZETİ

Fenerbahçe camiasının yakından takip ettiği sözleşme sürecinin ana hatları şu şekilde belirlendi:

• İmza Tarihi: 21 Haziran 2024

• Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2026

• Toplam Süre: 2 Yıl (Yeni Dönem)

• Kapsanan Sezonlar: 2024-2025 ve 2025-2026 Sezonları