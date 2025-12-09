Haberler

Mert Hakan Yandaş evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Mert Hakan Yandaş evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?
Gündeme düşen tutuklanma haberinin ardından Mert Hakan Yandaş'ın kariyerine ve özel yaşamına dair merak yeniden arttı. Mert Hakan Yandaş evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamındatutuklanmasıyla bir kez daha kamuoyunun odağına yerleşti. Peki, Mert Hakan Yandaş'ın medeni durumu nedir; evli mi, bekar mı ve çocuğu var mı?

MERT HAKAN YANDAŞ EVLİ Mİ?

1994 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya gelen Mert Hakan Yandaş, profesyonel futbol kariyerine genç yaşlarda başladı. Orta saha ve ofansif orta saha pozisyonlarında görev yapan Yandaş, Altınordu, Menemen Belediyespor ve Sivasspor gibi takımlarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Özellikle Sivasspor dönemindeki çıkışı, onu Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'ye taşıdı.

Teknik kapasitesi, oyunu yönlendirme becerisi ve hırsıyla tanınan futbolcu, sahadaki enerjisiyle taraftarların sevgilisi haline geldi. Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

EVLİ Mİ?

Kamuya açık güvenilir kaynaklardan derlenen bilgilere göre Mert Hakan Yandaş evli değildir. Futbolcunun bugüne kadar herhangi bir resmi evlilik yaptığına dair bir kayıt bulunmuyor.

Zaman zaman medyada ilişkileriyle ilgili çeşitli haberler çıksa da bunların hiçbiri evlilikle sonuçlanmış bir birliktelik değil. Yandaş'ın geçmişte birlikte olduğu iddia edilen kişiler olduğu biliniyor; ancak özel hayatını oldukça kapalı bir şekilde yaşayan futbolcu, ilişkilerini kamu önünde sergilemeyi tercih etmiyor.

Dolayısıyla oyuncunun güncel medeni durumunun "bekar" olduğu net bir şekilde söylenebilir.

ÇOCUĞU VAR MI?

Mert Hakan Yandaş'ın çocuk sahibi olduğuna dair herhangi bir doğrulanmış bilgi bulunmuyor. Hem basında hem de futbolcunun kendi sosyal medya hesaplarında çocuk sahibi olduğunu gösteren bir paylaşım, açıklama ya da işaret yer almıyor.

• Evli değil.

• Çocuk sahibi değil.

• Özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden bir futbolcu.

Osman DEMİR
