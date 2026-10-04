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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için beklenen gün geldi. Taraftarların merak ettiği "Mert Hakan Yandaş cezası bitti mi?" sorusunun yanıtı netleşti: 6 aylık hak mahrumiyeti cezası sona eren deneyimli futbolcu, sarı-lacivertlilerin bugünkü antrenmanında takım arkadaşlarıyla birlikte yer aldı. Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih etmesi halinde Süper Lig'in 7. haftasındaki Rizespor deplasmanında forma giyebilecek. Söz konusu karşılaşma 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI SONA ERDİ

Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Mert Hakan Yandaş için beklenen gün nihayet geldi. TFF'nin verdiği 6 aylık hak mahrumiyeti cezası 4 Ekim itibarıyla sona eren Yandaş, cezasının bitmesinin ardından Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıktı. Cezası süresince bireysel çalışmalarını sürdüren oyuncunun idmandaki performansının teknik ekip tarafından olumlu karşılandığı öğrenildi.

12 AYLIK CEZA 6 AYA İNDİRİLMİŞTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis eylemi gerekçesiyle Mert Hakan Yandaş'a başlangıçta 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti. Fenerbahçe yönetimi kararın kabul edilemez olduğunu açıklayarak TFF Tahkim Kurulu'na itiraz etmiş, Tahkim Kurulu da yaptığı değerlendirme sonucunda cezayı oy birliğiyle 6 aya düşürmüştü. Yandaş, söz konusu soruşturma kapsamında geçen yıl aralık ayında tutuklanmış, yaklaşık beş ay sonra tahliye edilmişti.

İSMAİL KARTAL'DAN YEŞİL IŞIK

Teknik direktör İsmail Kartal, daha önce yaptığı açıklamada Mert Hakan Yandaş'ın takımın kaptanı olduğunu vurgulamış, oyuncunun iyi çalıştığını belirterek kendisine şans vereceğinin sinyalini vermişti. Bu açıklama, tecrübeli futbolcunun kısa sürede kadroda yer alabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

RİZESPOR DEPLASMANINDA FORMA GİYEBİLİR

Cezasını dolduran Mert Hakan Yandaş, milli maç arasının ardından oynanacak Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesinde forma giymeye hazır olacak. Fenerbahçe, 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Yandaş'ın bu maçta sahaya çıkıp çıkmayacağı ise İsmail Kartal'ın kararına bağlı.

ORTA SAHAYA ÖNEMLİ ALTERNATİF

Mert Hakan Yandaş'ın takıma dönüşü, Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonuna da önemli bir katkı sağlayacak. Önümüzdeki bir aylık süreçte yoğun bir fikstürle karşı karşıya kalacak olan sarı-lacivertlilerde deneyimli oyuncunun, fiziksel durumunun değerlendirilmesinin ardından teknik heyetin önemli seçeneklerinden biri olması bekleniyor.