Mert Günok Milli Takım'dan ayrıldı mı? Mert Günok Milli Takım'dan neden ayrıldı?

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Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok, A Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 2012 yılında başlayan milli forma serüvenine veda eden 36 yaşındaki kaleci, kariyeri boyunca yaşadığı önemli anlara değindi. Günok, özellikle 2024 Avrupa Şampiyonası sürecinin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtirken, milli takımda birlikte görev yaptığı isimlere ve Türk futbolseverlere teşekkür etti. Peki, Mert Günok Milli Takım'dan neden ayrıldı? Detaylar...

MERT GÜNOK MİLLİ TAKIM'DAN AYRILDI MI?

Mert Günok, A Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 2012 yılında başlayan milli forma yolculuğunu noktalayan tecrübeli kaleci, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

MERT GÜNOK MİLLİ TAKIM'DAN NEDEN AYRILDI?

Mert Günok, A Milli Takım kariyerini sonlandırma kararını kendi açıklamasıyla duyurdu ancak veda mesajında ayrılık kararına ilişkin bunun dışında özel bir gerekçe belirtmedi.

Günok, açıklamasında "Bugün ise söylemesi kolay olmayan bir kararın zamanının geldiğini düşünüyorum ve Milli Takım kariyerime veda ediyorum." ifadelerini kullandı. Böylece 2012 yılında başlayan A Milli Takım kariyerini noktaladığını duyuran deneyimli kaleci, mesajında milli forma ile geçirdiği yıllara ve kendisi için özel olan anlara yer verdi.

Günok'un açıklamasında kararının temelinde başka bir neden bulunduğuna ilişkin ayrıca bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle ayrılık kararına ilişkin açıklamasında yer almayan farklı bir gerekçe üzerinden değerlendirme yapmak mümkün değil.

2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN ÖZEL YERİ

Mert Günok'un veda mesajında 2024 Avrupa Şampiyonası önemli bir yer tuttu. Tecrübeli kaleci, milli takım kariyerindeki en özel anlardan birinin bu turnuva sürecinde yaşandığını ifade etti.

Günok, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda milli takım formasını giyerek ülkeyi temsil etmenin kendisi açısından unutulmaz bir duygu olduğunu belirtti. Özellikle turnuva sürecini kariyerindeki özel anlardan biri olarak vurguladı.

MİLLİ FORMAYA VEDA ETTİ

2012 yılında başlayan A Milli Takım serüvenini sonlandıran Mert Günok, veda mesajında milli formanın kendisi için taşıdığı öneme de değindi.

Milli takımda geçirdiği dönem boyunca farklı kamplarda yer aldığını belirten Günok, forma giydiği zamanlarda Türk bayrağını göğsünde taşımanın gururuyla elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını, oynamadığı dönemlerde ise forma giyen takım arkadaşlarına destek olduğunu ifade etti.

Günok ayrıca birlikte oynadığı futbolculara, teknik direktörlere ve milli takım bünyesinde görev yapan çalışanlara teşekkür etti. Türk futbolseverlere de seslenen tecrübeli kaleci, milli takım formasını giydiği dönemde ülkesini ve milyonlarca insanı temsil etmenin kendisi için her zaman özel bir duygu olduğunu belirtti.

Böylece Mert Günok, 2012 yılında başlayan A Milli Takım kariyerini kendi açıklamasıyla sonlandırmış oldu.