Mert Demirci kimdir? A.B.İ dizisinin Sefa'sı Mert Demirci kaç yaşında, nereli?

Ekranların en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri… “A.B.İ.” dizisindeki Sefa rolüyle izleyicilerin ilgisini çeken Mert Demirci, sadece performansıyla değil, merak uyandıran kişiliğiyle de gündemde. Kimdir, kaç yaşında, nereli? İzleyicilerin merakını artıran sorular ve Mert Demirci’nin bilinmeyen yönleri haberimizin detaylarında öne çıkıyor.

MERT DEMİRCİ KİMDİR?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Mert Demirci, özellikle ATV ekranlarında yayınlanan "A.B.İ." dizisinde canlandırdığı Sefa karakteriyle tanınıyor. Oyunculuğu, projelerdeki performansı ve uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Demirci, genç kuşağın öne çıkan isimlerinden biridir.

MERT DEMİRCİ KAÇ YAŞINDA?

Mert Demirci, 22 Ağustos 1996 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

MERT DEMİRCİ NERELİ?

Mert Demirci, İstanbul doğumlu ve köken olarak Türk’tür.

MERT DEMİRCİ’NİN KARİYERİ

Mert Demirci, kariyerine televizyon dizileriyle başladı. "A.B.İ." dizisinde Sefa karakterini canlandırarak geniş kitlelerce tanındı ve 2025 Paris Film Festivali’nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazanarak uluslararası alanda da dikkat çekti. Daha önce "Kan Çiçekleri" ve uzun soluklu dizi "Arka Sokaklar" gibi projelerde rol aldı. Oyunculuğunun yanı sıra sahne duruşu ve tarzıyla medyada da yer bulmaktadır.