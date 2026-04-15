Mersin'de oldu, lisede silahlı öğrenci mi yakalandı?
Mersin’de bir lisede yaşandığı iddia edilen olayda, silahlı bir öğrencinin yakalandığı yönündeki gelişme gündeme bomba gibi düştü. Eğitim ortamında güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendiren olayla ilgili detaylar araştırılırken, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Mersin’de bir lisede silahlı öğrenci yakalandığı iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Okul çevresinde paniğe neden olan olay sonrası güvenlik önlemleri artırılırken, yaşanan gelişmeye ilişkin resmi açıklamaların merakla beklendiği bildirildi.
MERSİN TARSUS’TA LİSEDE SİLAH ALARMI
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir lisede yaşanan olayda, 12. sınıf öğrencisinin okula tabanca ile geldiği tespit edildi. Eğitim kurumunda güvenlik ekiplerini harekete geçiren durum kısa sürede kontrol altına alındı.
OKUL POLİSİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ
İddiaya göre Tarsus Fatih Anadolu Lisesi’nde görevli ekipler, öğrenci M.M.A.’nın yanında silah bulunduğunu belirledi. Okul polisi ve yönetim, herhangi bir tehlike oluşmadan müdahale ederek silahı öğrenci üzerinden aldı.
SİLAH GÖZETİM ALTINA ALINDI
Olay sonrası tabancaya el konulurken öğrenci de kontrol altına alındı. Şüpheli öğrenci, ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yetkililer olayın nasıl gerçekleştiği ve öğrencinin silahı okula hangi amaçla getirdiği konusunda inceleme başlatıldığını bildirdi. Gelişmeye ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.