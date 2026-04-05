Mersin okullar tatil mi, 6 Nisan Pazartesi Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ - SAĞANAK YAĞIŞ)?

Mersin'de okul yok mu, 6 Nisan Pazartesi günü dersler iptal mi? Şehir merkezinde sağanak, yükseklerde ise kar yağışı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Mersin Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Mersin okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

MERSİN HAVA DURUMU

Akdeniz’in önemli liman kenti Mersin, 6 Nisan Pazartesi gününe mevsim normallerinde ancak değişken bir gökyüzüyle merhaba demeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan en güncel verilere göre, yeni haftanın ilk gününde Mersinli vatandaşları parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir atmosfer bekliyor. Şehir merkezinde ve kıyı şeridinde plan yapacak olanlar için hava sıcaklıkları dengeli seyretse de nem ve rüzgar faktörleri hissedilen sıcaklığı etkileyebilir.

SICAKLIK DEĞERLERİ VE NEM DENGESİ

6 Nisan Pazartesi günü Mersin genelinde termometrelerin günün en sıcak saatlerinde 20 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Bahar güneşinin aralıklarla kendini göstereceği öğle saatlerinde hava oldukça ılıman hissettirecek. Ancak akşam saatlerinden itibaren denizden gelen esintiyle birlikte sıcaklıkların 13 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Gün içerisindeki nem oranının yüzde 65 seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu nem düzeyi, sahil şeridinde havanın ferah kalmasını sağlarken iç kesimlerde nemin etkisiyle hafif bir basıklık hissedilmesine yol açabilir.

GÖKYÜZÜ DURUMU VE YAĞIŞ İHTİMALİ

Haftanın ilk gününde gökyüzü "parçalı bulutlu" bir profil çizecek. Sabah saatlerinde güneşin daha baskın olduğu bir hava hakimken, öğleden sonra bulut geçişlerinin yoğunlaşması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre gün boyunca yağış ihtimali oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Gündüz saatlerinde yüzde 10 civarında olan yağış olasılığı, gece saatlerinde yüzde 15 seviyesine çıksa da kent genelinde herhangi bir sağanak yağış beklenmiyor. Ancak Toroslar’ın yüksek kesimlerinde yerel bulutlanmaların sis oluşumuna neden olabileceği belirtiliyor.

RÜZGAR VE UV İNDEKSİ UYARILARI

Rüzgarın ağırlıklı olarak güney ve güneydoğu yönlerinden saatte yaklaşık 13 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Denizciler ve balıkçılar için herhangi bir fırtına uyarısı bulunmazken, hafif esintinin kıyı şeridinde yürüyüş yapacaklar için ideal bir ortam sunacağı öngörülüyor. Önemli bir uyarı olarak, pazartesi günü UV indeksinin 6 seviyesinde olması bekleniyor. Bulutlu havaya aldanıp güneşin etkisini hafife almamak adına, özellikle öğle saatlerinde açık havada uzun süre kalacak vatandaşların tedbirli olması tavsiye ediliyor. Mersin'de genel olarak huzurlu ve ılıman geçecek olan bu pazartesi günü, haftaya enerjik başlamak isteyenler için elverişli bir zemin sunuyor.

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

6 Nisan Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.