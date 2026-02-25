Mersin okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ - SAĞANAK YAĞIŞ)?

Mersin'de okul yok mu, 26 Şubat Perşembe günü dersler iptal mi? Şehir merkezinde sağanak, yükseklerde ise kar yağışı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Mersin Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Mersin okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

MERSİN HAVA DURUMU

Mersin'de Sağanak Yağış ve Serin Hava Etkili Olacak

Akdeniz'in kıyı kenti Mersin'de perşembe günü beklenen yağışlı sistem, sıcaklıkları bir miktar düşürürken nem oranını artıracak. Cuma günü ise bulutlu ve serin bir havanın şehre hakim olması bekleniyor.

26 Şubat Perşembe: Hafif Sağanak Yağış

Perşembe günü Mersin genelinde gökyüzü kapalı olacak. Gün boyunca aralıklarla geçiş yapacak hafif sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 13°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: 8°C

• Detay: Yağış ihtimali gündüz %45, gece ise %35 seviyelerinde. Güneyden saatte 5 mph (yaklaşık 8 km) hızla esecek hafif rüzgar, %63'lük nem oranıyla birleşerek havayı biraz daha serin hissettirebilir.

27 Şubat Cuma: Çok Bulutlu ve Serin

Haftanın son iş gününde yağışlar etkisini azaltırken yerini parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 11°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: 11°C (Kıyı kesimlerde sıcaklık farkı azalıyor)

• Detay: Gökyüzü bulutlu kalmaya devam ederken, rüzgarın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarı: Yağış anında trafik akışında yaşanabilecek aksamalara ve zemindeki kayganlaşmaya karşı sürücülerin dikkatli olması; özellikle yüksek kesimlerde sis nedeniyle oluşabilecek görüş mesafesi azalmalarına karşı tedbirli olunması tavsiye edilir.

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.